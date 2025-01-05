الرياضة - 12:01 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 12:01 مساءً - تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد 5 يناير 2025، حيث سجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 50.67 جنيه للشراء، 50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5 يناير 2025

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5 يناير 2025، كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.70 جنيه للشراء، 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.67 جنيه للشراء، 50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى50.67 جنيه للشراء، 50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري سجل نحو 50.65 جنيه للشراء، 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 50.68 جنيه للشراء، 50.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قناة السويس

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 50.73 جنيه للشراء، 50.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي إلى 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة نحو 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع.