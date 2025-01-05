11 شهيدا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة - أخبار كلمتك

11 شهيدا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الانتهاء من نقل الموظفين من وإلى 165 وحدة بالجهاز الإداري للدولة - أخبار كلمتك

الانتهاء من نقل الموظفين من وإلى 165 وحدة بالجهاز الإداري للدولة - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 12:01 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:01 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 12:01 مساءً - تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد 5 يناير 2025، حيث سجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 50.67 جنيه للشراء، 50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5 يناير 2025

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5 يناير 2025، كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.70 جنيه للشراء، 50.84 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.67 جنيه للشراء، 50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى50.67 جنيه للشراء، 50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري سجل نحو 50.65 جنيه للشراء، 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 50.68 جنيه للشراء، 50.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قناة السويس

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 50.73 جنيه للشراء، 50.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي إلى 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة نحو 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع.

اقرأ أيضاً
سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد 5 يناير 2025

بكام في المركزي؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 5 يناير 2025

وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 5-1-2025

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق