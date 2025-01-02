الرياضة - 12:21 - الاستحقاق الأسبوع المقبل.. شهادات الادخار في بنكي «الأهلي ومصر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 12:21 مساءً - يستعد أكبر بنكين حكوميين «الأهلي ومصر» لصرف مستحقات شهادات الادخار 27%، في الأسبوع المقبل عقب انتهاء أجلها البالغ سنة واحدة.

شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري جرى طرحها في 5 يناير من العام الماضي، وتمكنت من جذب ما يربو على 360 مليار جنيه في الفترة من يناير حتى مارس المنقضي.

وأعلن بنكي «الأهلي ومصر» عن إتاحة شراء شهادات الادخار بأجل سنة من 1000 جنيه، تحت سعر فائدة 23.5% يصرف شهريا، و27% عند الاستحقاق بنهاية المدة، بالإضافة إلى عائد يومي ثابت بسعر فائدة 23%

الاستثمار في شهادات الادخار بعائد 27%

يبلغ العائد الادخاري المستثمر في شهادات الادخار بعائد 27% وبأجل سنة لمبلغ 100 ألف جنيه، حوالي 27 ألف جنيه يصرف عند الاستحقاق بنهاية أجل الشهادة، أيضًا يصل العائد الاستثماري في شهادات الادخار لمبلغ مليون جنيه نحو 270 ألف جنيه، أما عن استثمار مبلغ 500 ألف جنيه فيعطي عائداً بقيمة 135 ألف جنيه.

لا تزال شهادات الادخار بأجل سنة وبسعر عائدة 27% و23.5% موجودة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ويتوقع المصرفيون أن تستمر في الطرح لجذب سيولة شهادات الادخار منتهية الأجل مرة أخري، على ألا تظل مطروحة لفترة طويلة.

بنك مصر

يطرح بنك مصر باقة متنوعة من شهادات الادخار على آجال مختلفة من سنة وحتى 7 سنوات، بعوائد ثابتة ومتغيرة ومتدرجة.

يقدم بنك مصر شهادات ادخار «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة، بعائد شهري ثابت يبلغ 26% بالسنة الأولي، 22.5% بالسنة الثانية، 19% في السنة الثالثة، وبعائد سنوي يصل إلى 30% أول سنة و25% في السنة الثانية و20% بالسنة الثالثة.

أيضًا يطرح بنك مصر نفس الشهادات الادخارية بعائد ربع سنوي ثابت، نسبته 27% في العام الأول و23% العام الثاني و19% العام الثالث.

البنك الأهلي المصري

أما عن البنك الأهلي المصري، فيقدم البنك نفس الشهادات الادخارية المتدرجة بسعر شراء يبدأ من ألف جنيه، وتعطي عائداً شهريا متدرجا يبلغ 26% في السنة الأولي و22% السنة الثانية و18% بالسنة الثالثة، كذلك عائد ربع سنوي متدرج يبلغ 30% بالسنة الأولي و25% في السنة الثانية و20% السنة الثالثة.

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض على مدار آخر ست اجتماعات بالعام الماضي، فيما يترقب المدخرين والمقترضين نتائج أول اجتماع للبنك المركزي في العام الجاري 2025 يوم 20 فبراير.