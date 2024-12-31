الرياضة - 12:42 - سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:42 مساءً - سعر الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب في مصر على مدار تعاملات اليوم 31 ديسمبر 2024، ليستقر سعر الذهب عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم عند نحو 3720 جنيهًا للبيع، و3700 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء عند 4251.5 جنيه للبيع، و4228.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في مصر نحو 3897.25 جنيه للبيع، و3876.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم عند 3720 جنيها للبيع، و3700 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 3188.5 جنيه للبيع، و3171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2480 جنيها للبيع، و2466.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

انخفض سعر الذهب عيار 12 بمنتصف التعاملات في محلات الصاغة عند 2125.75 جنيه للبيع، و2114.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 1594.25 جنيه للبيع، و1585.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء عند 29760 جنيها للبيع، و29600 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2614.63 دولارا للبيع، و2614.36 دولار للشراء.