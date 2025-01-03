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الرياضة - 10:21 - كيلو العتاقي بـ 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:21 - كيلو العتاقي بـ 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:21 - كيلو العتاقي بـ 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 10:21 صباحاً - أسعار الدواجن اليوم.. استقرت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها وفقاً للأسعار التي أعلنت عنها بورصة الدواجن خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة 3 يناير 2025.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3 يناير 2025

توفر كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص أسعار الدواجن اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا .

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3 يناير 2025

سعر الفراخ البيضاء وصل نحو 94 جنيها للكيلو.

سعر كيلو البانيه 206 جنيهات للكيلو.

سعر كيلو الشيش 202 جنيه للكيلو.

وصلت أسعار الكبد والقوانص نحو 105جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي العتاقي 100 جنيه للكيلو.

الدواجن البيضاء

أسعار الفراخ البلدي الحشو 118جنيها للكيلو.

أسعار جوز الحمام 170 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي الرزي 105 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ الحمراء 100 جنيه للكيلو.

الدواجن

أسعار الدواجن

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 270 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة نحو 235 جنيهًا.

أسعار الدواجن

أسعار البيض اليوم الجمعة

سعر كرتونة البيض الأحمر هو 137 جنيها بالجملة، ويباع للمستهلك بحوالي 147 جنيها.

ويبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيهاً بالجملة، ويباع للمستهلك بنحو 145 جنيهاً.

ويبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهًا بالجملة وحوالي 140 جنيهًا للمستهلك.

البيض

سعر الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت ساسو: بين 13 و14 جنيهًا.

سعر الكتكوت أبيض شركات: بين 35 و43 جنيهًا.

سعر الكتكوت أبيض قطعان: بين 26 و26.5 جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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