زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

جامعة حلوان تستقبل وفدًا من جامعة العلوم التطبيقية الأردنية لتعزيز التعاون - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جامعة حلوان تستقبل وفدًا من جامعة العلوم التطبيقية الأردنية لتعزيز التعاون - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تستقبل وفدًا من جامعة العلوم التطبيقية الأردنية لتعزيز التعاون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 12:10 مساءً - استقبلت جامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وفدًا من جامعة العلوم التطبيقية الأردنية.

جامعة حلوان تستقبل وفدًا من جامعة العلوم التطبيقية الأردنية لتعزيز التعاون الأكاديمي المشترك

حضر اللقاء من جانب جامعة حلوان الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتور خالد سيد مدير وحدة التصنيف الدولي،  الدكتور محمد دخيل منسق الاتفاقية مع الجامعة الأردنية.

جامعة حلوان تستقبل وجامعة العلوم التطبيقية الأردنية

ومثل الجانب الأردني في اللقاء الدكتور محمد النجار نائب رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور أحمد البربري أستاذ الفنون التطبيقية بالجامعة الأردنية.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المشتركة التي تم التنسيق لها في لقاءات سابقة، حيث تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقية من خلال إنشاء برامج أكاديمية مشتركة بين الجامعتين، وتنظيم مؤتمرات علمية مشتركة، والتنسيق المشترك في عمليات التصويت المتعلقة بالتصنيف الدولي، وتبادل الخبرات في مجال الاعتماد الدولي للبرامج الأكاديمية.

وأكد الجانب الأردني على ترتيب زيارة مرتقبة الشهر المقبل للدكتورة سميحة الجريح، رئيس جامعة العلوم التطبيقية الأردنية، للتوقيع الرسمي على الاتفاقية وتأكيد النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق