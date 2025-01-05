"أمهات مصر" ترصد خطأ يقع فيه طلاب المرحلة الابتدائية بالامتحانات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 12:10 مساءً - كشفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، عن مشكلة يعاني منها بعض طلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي، خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

مؤسس "أمهات مصر" تكشف خطأ يقع فيه طلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي بالامتحانات

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن طلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي يؤدون حاليًّا امتحانات الفصل الدراسي الأول، وبعضهم ليس لديه الدراية الكافية لنظام وضوابط الامتحانات، وبالتالي يقومون بتصرفات خاطئة قد تؤدي لتصحيح مواد امتحاناتهم من قبل لجان خاصة.

مؤسس "أمهات مصر" تشدد علي ضرورة توعية طلاب الثالث والرابع الابتدائي بقواعد ونظم الامتحانات

ولفتت عبير النظر إلي أن بعض الطلاب يقومون بالكتابة علي ورقة الإجابة والرسم عليها و"الشخبطة" بنية سليمة، الأمر الذي أدي لتصحيح هذه المواد من قبل لجان خاصة، حرصًا علي تحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشددت عبير علي أولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم ودرايتهم بضوابط وقواعد الامتحانات، خاصة وأنهم يخوضون الامتحانات بأرقام جلوس ولم يتعودوا عليها، وبالتالي لابد من قيام أولياء الأمور والمعلمين في المدارس والمراقبين في اللجان بتوعية الطلاب وتعريفهم جيدا بنظم وقواعد الامتحانات، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي والتربوي لاتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، برئاسة عبير أحمد، علي مدار السنوات الماضية وحتي الآن، تجاه أولياء الأمور والطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

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