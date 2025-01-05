زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

التعليم تنتهي اليوم من إجراء تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التعليم تنتهي اليوم من إجراء تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

التعليم تنتهي اليوم من إجراء تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 12:16 مساءً - امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025.. انتهت مديريات التربية والتعليم، اليوم الأحد 5 يناير، من عقد وإجراء امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025 المبدئية على مستوى المحافظات.

امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025

وتستعد المديريات التعليمية، لعقد وإجراء امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025 النهائية، من يوم الخميس الموافق 16 يناير الجاري، والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025

ضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025

- يتم عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025 في جميع المواد «اللغة العربية - الرياضيات - متعدد التخصصات - الإنجليزية - التربية الدينية».

- يقوم كل معلم بوضع أسئلة التقييم الخاص بفصلة.

- التقييم بنموذج واحد وينقسم إلى «تحريري / شفوي / مهاري».

- ويتم إعلان نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025 المبدئية على شكل اجتاز أو لم يجز.

- يعقد التقييم التحريري من خلال المدرسة وخلال اليوم الدراسي تحت الإشراف لموجهي الصفوف الأولى.

- يتم عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025 في جميع المواد من عشرة درجات.

امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025

- وتكون درجة الاجتياز من خمس درجات.

- يحفظ أوراق التقييم في المدرسة سواء كراسة أو أوراق حسب ظروف كل مدرسة.

- لا يكلف ولي الأمر بأي مصروفات إضافية.

- يخصص درجتان من العشر درجات للإملاء في مادة اللغة العربية ويحسب الخطأ بنصف درجة.

- يتم متابعة امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025 والتوقيع على النتيجة من خلال توجيه الصفوف الأولي.

الهدف من امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

والهدف من عقد وإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي، هو هو قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطلاب، وفقاً للقرار الوزاري الخاص بنظام التقييم للمرحلة الابتدائية.

اقرأ أيضاً
«التعليم» توضح مواصفات امتحان الرياضيات للصف الثالث الابتدائي

المدارس تبدأ في عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

التعليم تعلن موعد تقييمات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق