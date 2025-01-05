التعليم تنتهي اليوم من إجراء تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 12:16 مساءً - امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025.. انتهت مديريات التربية والتعليم، اليوم الأحد 5 يناير، من عقد وإجراء امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025 المبدئية على مستوى المحافظات.

امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025

وتستعد المديريات التعليمية، لعقد وإجراء امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025 النهائية، من يوم الخميس الموافق 16 يناير الجاري، والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

ضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025

- يتم عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025 في جميع المواد «اللغة العربية - الرياضيات - متعدد التخصصات - الإنجليزية - التربية الدينية».

- يقوم كل معلم بوضع أسئلة التقييم الخاص بفصلة.

- التقييم بنموذج واحد وينقسم إلى «تحريري / شفوي / مهاري».

- ويتم إعلان نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025 المبدئية على شكل اجتاز أو لم يجز.

- يعقد التقييم التحريري من خلال المدرسة وخلال اليوم الدراسي تحت الإشراف لموجهي الصفوف الأولى.

- يتم عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025 في جميع المواد من عشرة درجات.

- وتكون درجة الاجتياز من خمس درجات.

- يحفظ أوراق التقييم في المدرسة سواء كراسة أو أوراق حسب ظروف كل مدرسة.

- لا يكلف ولي الأمر بأي مصروفات إضافية.

- يخصص درجتان من العشر درجات للإملاء في مادة اللغة العربية ويحسب الخطأ بنصف درجة.

- يتم متابعة امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي 2025 والتوقيع على النتيجة من خلال توجيه الصفوف الأولي.

الهدف من امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

والهدف من عقد وإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي، هو هو قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطلاب، وفقاً للقرار الوزاري الخاص بنظام التقييم للمرحلة الابتدائية.