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في لفتة إنسانية.. وزير الأوقاف يزور الفنان رشوان توفيق - أخبار كلمتك

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في لفتة إنسانية.. وزير الأوقاف يزور الفنان رشوان توفيق - أخبار كلمتك

في لفتة إنسانية.. وزير الأوقاف يزور الفنان رشوان توفيق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 12:16 مساءً - قام الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بزيارة الفنان رشوان توفيق للاطمئنان على صحته، وتهنئته بالعام الجديد وقدوم شهر رجب المبارك، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعله عام يمن وبركة، وأن يمن الله عليه بالصحة والعافية، حيث بلغ الفنان الكبير من العمر اثنين وتسعين عاما.

وعمَّ الزيارة جوٌّ من الود والألفة، واستعرض الفنان رشوان توفيق مسيرته والأوسمة والجوائز، التي حصل عليها والصور التذكارية، مع حديث عن تاريخ عائلته العريق.

وزير الأوقاف يزور الفنان رشوان توفيق

وتأتي هذه الزيارة الودية للفنان الكبير تقديرًا له، وسأله الوزير، قائلا علمت أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين، وأتيت لأستمع من سيادتك إلى ذلك، فتحدث الفنان الكبير عن مشاهداته للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكذلك مشاهداته لسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، وذكر الفنان الكبير أنه يرد الفضل في ذلك إلى السيدة الكريمة والدته رحمها الله، والتي كانت ملازمة للقرآن الكريم وكانت تشغل وقتها بذكر الله جل جلاله.

وزير الأوقاف يزور الفنان رشوان توفيق

ومن جانبه أعرب الفنان رشوان توفيق، عن سعادته البالغة بزيارة وزير الأوقاف، وأن هذه الزيارة عزيزة على قلبه، مشيدًا بالفكر المستنير والعقل الراجح لمعالي الوزير، مقدرًا جهوده الدعوية والفكرية التي يبذلها لصناعة جيل فريد من الأئمة والدعاة، ومشيدًا بمبادرة عودة الكتاتيب، وأنها خرَّجت علماء أكابر كالإمام الشعراوي، وطه حسين وغيرهم من العلماء والمفكرين الذين أثروا الحياة الثقافية والعلمية والمعرفية في مصر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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