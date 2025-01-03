موعد عودة بعثة الأهلي من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

موعد عودة بعثة الأهلي من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

مرموش على رأس 4 صفقات مستهدفة من مانشستر سيتي في يناير - أخبار كلمتك

مرموش على رأس 4 صفقات مستهدفة من مانشستر سيتي في يناير - أخبار كلمتك

محمد عبد المنعم يعود إلى قائمة نيس استعدادًا لمواجهة رين - أخبار كلمتك

محمد عبد المنعم يعود إلى قائمة نيس استعدادًا لمواجهة رين - أخبار كلمتك

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف (فيديو) - أخبار كلمتك

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف (فيديو) - أخبار كلمتك

3 قرارات جمهورية وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي ووزراء الاتصالات والأوقاف والمالية - أخبار كلمتك

3 قرارات جمهورية وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي ووزراء الاتصالات والأوقاف والمالية - أخبار كلمتك

بعد آخر ارتفاع، سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

بعد آخر ارتفاع، سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - أبرز لقطات حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - أبرز لقطات حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة الأميرة ماجدة رعد - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة الأميرة ماجدة رعد - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على نقل 1723 موظفًا منتدبًا للجهات المنتدبين إليها - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على نقل 1723 موظفًا منتدبًا للجهات المنتدبين إليها - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية العام المقبل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية العام المقبل - أخبار كلمتك

تنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية العام المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 11:30 صباحاً -  اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد من التحالف المكون من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر الإماراتية، وشركة انفنتى باور، وشركة حسن علام للمقاولات، برئاسة على الشمري، لبحث مستجدات تنفيذ المشروعات الذى يقوم على تنفيذها التحالف لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وسبل الإسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التي يتم العمل عليها حاليا فى مناطق بنبان وخليج السويس وربطها على الشبكة الكهربائية الموحدة.

 

برنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة

 يأتي ذلك فى إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة،  وترشيد استخدام والحد من الاعتماد على الوقود الأحفورى.
 

ناقش الاجتماع، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، دعم وتعزيز الشراكة والتأكيد على اتخاذ الخطوات اللازمة للإسراع فى تنفيذ المشروعات التي تم توقيع اتفاقياتها لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات مضافًا إليها بطاريات تخزين بسعة إجمالية 720 ميجاوات ساعة، وأن يتم الربط على الشبكة وبدء التشغيل خلال العام الحالي، وذلك فى ضوء خطة العمل لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة والتوسع فى مشروعاتها والاعتماد عليها تنفيذًا لاستراتيجية الطاقة والتحول الطاقي.

 

زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة

 أكد الدكتور محمود عصمت أن الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ التعاقدات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة والتصدي للمعوقات التى قد تطرأ خلال التنفيذ الفعلي فى إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة، مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة ومحدداته الرئيسية بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى، موضحا أن استراتيجية الدولة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% فى عام 2040، مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مضيفا أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع تحالف "مصدر/ انفينتى/ حسن علام" والإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات لزيادة القدرات المضافة منها على الشبكة القومية للكهرباء.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق