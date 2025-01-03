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مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وشباب بلوزداد ويوفنتوس ضد ميلان - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وشباب بلوزداد ويوفنتوس ضد ميلان - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وشباب بلوزداد ويوفنتوس ضد ميلان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 04:45 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي أو العالمي ويأتي على رأسهم مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا ومباراة يوفنتوس ضد ميلان في كأس السوبر الإيطالي ولقاء ريال مدريد وفالنسيا في الليجا، وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني 

فالنسيا ضد ريال مدريد - 10 مساءً - بي أن سبورت 1HD

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر 

الجونة ضد القناة - 2:30 مساءً- on time sport 1

فاركو ضد الترسانة - 2:30 مساءً- on time sport 1

طلائع الجيش ضد الأوليمبي - 5:30 مساءً- on time sport 1

إنبي ضد حرس الحدود - 5:30 مساءً- on time sport 1

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإيطالي 

يوفنتوس ضد ميلان - 9 مساءً - SSc SPORT

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا 

شباب بلوزداد ضد الأهلي - 9 مساءً - بي إن سبورت 2HD

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي 

نيس ضد رين - 10 مساءً 

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي 

ريزه سبور ضد بشكتاش - 7 مساءً

ألانيا سبور ضد قونيا سبور - 7 مساءً 

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي 

ناسيونال ماديرا ضد بورتو - 8 مساءً 

كلمتكريا جيماريش ضد سبورتنج لشبونة - 10:15 مساءً

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي 

شباب المحمدية ضد الفتح الرباطي - 9 مساءً 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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