وضعنا صعب ومحتاجينهم، الإسماعيلي يكشف آخر تطورات أزمة نقاط مباراة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 03:50 صباحاً - قال فرج عمران نائب رئيس النادي الإسماعيلي، إن النادي الإسماعيلي ينتظر حصوله رسميًّا على نقاط مباراة مودرن سبورت التي انتهت بالتعادل بين الفريقين في مسابقة دوري نايل".

وتابع عمران خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: "نشكر الظروف بكل تأكيد لكن الخطأ الإداري الذي حدث نتمنى أن لا يحدث مع مودرن سبورت أو معنا أو مع أي نادي وحدث معنا نفس الخطأ في وقت سابق".

وأضاف: "هناك لوائح واضحة ويجب على كل العاملين في مجال كرة القدم في الأندية أن يهتموا بقراءة تلك اللوائح قبل بداية كل موسم".



وأكمل: "تم تبليغنا من جانب الإداريين في النادي عقب المباراة مباشرًة بالأمر وقمنا بعملنا بسرعة وأتممنا كل الأوراق المطلوبة لتقديم الاحتجاج".

واستطرد: "بكل تأكيد نحن في حاجة لنصف النقطة بسبب ما يمر به الفريق خلال الفترة الأخيرة، كنا نتمنى الفوز بالمباراة في أرض الملعب بكل تأكيد".

وأردف: "نمر بأزمة كبيرة ولم نسجل لاعب أجنبي واحد في قائمة فريقنا والإسماعيلي نادي جماهيري كبير ونأمل أن يتحسن موقفنا في الفترة المقبلة بتكاتف الجميع في الإسماعيلية".

عمر الساعي

وتابع فرج عمران: "أتمنى التوفيق لعمر الساعي مع النادي الأهلي وهو ابن من أبناء نادي الإسماعيلي وربنا يكرمه ويوفقه".

واختتم: "لا أعلم سبب فتح الحديث عن عقد شراء الأهلي للساعي من الإسماعيلي وإعادة نشر تصريحاتي السابقة عن الأمر في الوقت الحالي، بالفعل يتم تقسيط المبلغ للإسماعيلي وهذا ما تم إعلانه من جانبنا وقت إتمام الصفقة".

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