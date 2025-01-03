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الزمالك ينتظم في معسكر مغلق غدا استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي - أخبار كلمتك

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الزمالك ينتظم في معسكر مغلق غدا استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي - أخبار كلمتك

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق غدا استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 11:15 صباحاً - ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، في معسكر مغلق غدا السبت بالإسكندرية. 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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