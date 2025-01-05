الهلال السوداني يبحث عن العلامة الكاملة أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 12:25 مساءً - يستضيف الهلال السوداني مولودية الجزائر في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

الهلال يبحث عن العلامة الكاملة

يتأهب الهلال لمتابعة مشواره الرائع في ملعبه البيتي "شيخا ولد بيديا" في نواكشوط ضمن المجموعة الأولى.

ويدخل الهلال اللقاء ساعيًا إلى تجديد فوزه على أعرق الأندية الجزائرية بعدما أسقطه بهدف ذهابًا، وبالتالي التأهل بجدارة واستحقاق، إذ إنه الفريق الوحيد الذي حقق 3 انتصارات متتالية.

ويعي مولودية الجزائر أنه لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية إذا ما أراد إبقاء آماله، برغم افتقاد مدربه، التونسي الجديد خالد بن يحيى خليفة الفرنسي باتريس بوميل المقال من منصبه، عناصر مؤثرة ولا سيما صانع اللعب زكريا نعيجي، إضافة إلى احتمال غياب المهاجم أندي ديلور.

ويتصدر الهلال السوداني بـ9 نقاط أمام المولودية (4)

موعد مباراة الهلال والمولودية

تقام المباراة اليوم الأحد على ملعب البيتي "شيخا ولد بيديا" في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وتنطلق في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.