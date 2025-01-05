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الهلال السوداني يبحث عن العلامة الكاملة أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

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الهلال السوداني يبحث عن العلامة الكاملة أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

الهلال السوداني يبحث عن العلامة الكاملة أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 12:25 مساءً - يستضيف الهلال السوداني مولودية الجزائر في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

 

الهلال يبحث عن العلامة الكاملة 

يتأهب الهلال  لمتابعة مشواره الرائع في ملعبه البيتي "شيخا ولد بيديا" في نواكشوط ضمن المجموعة الأولى.

ويدخل الهلال اللقاء ساعيًا إلى تجديد فوزه على أعرق الأندية الجزائرية بعدما أسقطه بهدف ذهابًا، وبالتالي التأهل بجدارة واستحقاق، إذ إنه الفريق الوحيد الذي حقق 3 انتصارات متتالية.

ويعي مولودية الجزائر أنه لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية إذا ما أراد إبقاء آماله، برغم افتقاد مدربه، التونسي الجديد خالد بن يحيى خليفة الفرنسي باتريس بوميل المقال من منصبه، عناصر مؤثرة ولا سيما صانع اللعب زكريا نعيجي، إضافة إلى احتمال غياب المهاجم أندي ديلور.

ويتصدر الهلال السوداني بـ9 نقاط أمام المولودية (4) 

موعد مباراة الهلال والمولودية

تقام المباراة اليوم الأحد على ملعب البيتي "شيخا ولد بيديا" في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وتنطلق في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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