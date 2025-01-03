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الرياضة - 11:01 - موعد صلاة الجمعة.. ومواقيت الصلاة اليوم 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:01 - موعد صلاة الجمعة.. ومواقيت الصلاة اليوم 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:01 - موعد صلاة الجمعة.. ومواقيت الصلاة اليوم 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 11:01 صباحاً - تحرص هيئة المساحة المصرية، على إعلان مواقيت الصلاة يوميا في جميع محافظات مصر، إذ أن هذه المواقيت تختلف من مدينة لأخرى، لذلك يحرص الكثير من المسلمين على البحث عن مواقيت الصلاة لأداء الفريضة في وقتها المحدد كما أمرهم الله جل وعلا.

موعد صلاة الجمعة ومواقيت الصلاة

توفر كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص موعد صلاة الجمعة ومواقيت الصلاة اليوم 3 يناير 2025، وذلك من خلال خدمة إخبارية يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

موعد صلاة الجمعة

يحين موعد صلاة الجمعة اليوم 3 يناير 2025، بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 11 و59 دقيقة ظهرًا.

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

• موعد صلاة الفجر: 5:19 صباحاً.

•موعد صلاة الظهر: 11:59 صباحاً.

• موعد صلاة العصر: 2:49 مساءً.

• موعد صلاة المغرب: 5:08 مساءً.

• موعد صلاة العشاء: 6:30 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

•موعد صلاة الفجر: 5:26 صباحاً.

• موعد صلاة الظهر: 12:05 صباحاً.

• موعد صلاة العصر: 2:52 مساءً.

•موعد صلاة المغرب: 5:10 مساءً.

•موعد صلاة العشاء: 6:34 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

• موعد صلاة الفجر: 5:04 صباحاً.

•موعد صلاة الظهر: 11:53 صباحاً.

• موعد صلاة العصر: 2:54 مساءً.

• موعد صلاة المغرب: 5:14 مساءً.

•موعد صلاة العشاء: 6:32 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

• موعد صلاة الفجر: 5:01 صباحاً.

• موعد صلاة الظهر: 11:42 مساءً.

•موعد صلاة العصر: 2:31 مساءً.

• موعد صلاة المغرب: 4:50 مساءً.

• موعد صلاة العشاء: 6:13 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

• موعد صلاة الفجر 4:50 صباحاً.

• موعد صلاة الظهر 11:34صباحاً.

• موعد صلاة العصر 2:28 مساءً.

• وقت صلاة المغرب 4:47 مساءً.

• وقت صلاة العشاء 6:08 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد صلاة الفجر: 5:16 صباحًا

موعد صلاة الظهر: 12:00 صباحًا

موعد صلاة العصر: 2:55 مساءً

موعد صلاة المغرب: 5:14 مساءً

موعد صلاة العشاء: 6:35 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في سوهاج

موعد صلاة الفجر: 5:13 صباحًا

موعد صلاة الظهر: 11:58 صباحًا

موعد صلاة العصر: 2:54 مساءً

موعد صلاة المغرب: 5:14 مساءً

موعد صلاة العشاء: 6:34 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في بني سويف

موعد صلاة الفجر: 5:18 صباحًا

موعد صلاة الظهر: 12:00 صباحًا

موعد صلاة العصر: 2:52 مساءً

موعد صلاة المغرب: 5:11 مساءً

موعد صلاة العشاء: 6:32 مساءً

مواقيت الصلاة غدا

مواقيت الصلاة في المنيا

موعد صلاة الفجر: 5:18 صباحًا

موعد صلاة الظهر: 12:01 صباحًا

موعد صلاة العصر: 2:55 مساءً

موعد صلاة المغرب: 5:14 مساءً

موعد صلاة العشاء: 6:35 مساءً

مواقيت الصلاة غدًا

مواقيت الصلاة في قنا

موعد صلاة الفجر: 5:08 صباحًا

موعد صلاة الظهر: 11:53 صباحًا

موعد صلاة العصر: 2:51 مساءً

موعد صلاة المغرب: 5:10 مساءً

موعد صلاة العشاء: 6:30 مساءً

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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