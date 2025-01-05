المؤتمر يفتتح أمانة شرق القاهرة بحضور رئيس الحزب وقياداته.. ويكرم أبطال الأولمبياد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 12:36 مساءً - افتتح حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة وعضو مجلس الشيوخ، أحدث مقراته بقطاع شرق القاهرة " أمانة التجمع الأول"ياتي ذلك في إطار الاحتفال بالعيد السنوي لأمانة القاهرة.

وذلك بحضور الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، واللواء طارق رسلان، نائب رئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور مجدي مرشد رئيس المكتب التنفيذى ونائب رئيس الحزب، وبحضور نواب رئيس الحزب بالإضافة إلى القبطان محمود جبر، نائب رئيس الحزب وأمين أمانة القاهرة.

وقال الأمين العام للحزب اللواء طارق رسلان، إن حزب المؤتمر لديه أمانات في حوالي 20 محافظة لافتًا أنه يتم استكمال تدشين الأمانات في الـ 7 محافظات االمتبقية خلال شهر يناير الجاري لتكتمل البنية التحتية لحزب المؤتمر على مستوى اللجمهورية.

وتابع النائب طارق رسلان، أن حزب المؤتمر خلال اجتماعه بأمانات المحافظات ألقى مبادرة للرد على الشائعات، للتصدي لمحاولة تهميش البنية التحتية التي قامت بها الدولة وتوضيحها للمواطنين.

ومن جانبة قال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذى، إن حزب المؤتمر ولد من أجل الوطنية وليكافح ويجاهد ولتربية كوادر، ولم يولد للرخاء وحصد المقاعد.

أضاف مرشد، أن هناك 18 ألف شاب في المحافظات مندرجين بقوائم الحزب، متابعا هؤلاء الشباب رغم تبعيتهم للحزب إلا أنه شباب مستقل يحدد مساره واتجاهاته.

تابع “حزب المؤتمر توعوي خدمي تطبيقي سياسي به 20 أمانة تقريبا لها دور كبير في المجتمع المصري وتؤدي كثير من الخدمات”.

كما شهد الحفل حضورًا كبيرًا من أعضاء الحزب وممثلي المجتمع المحلي، حيث يأتي افتتاح المقر الجديد ضمن جهود حزب المؤتمر لتعزيز تواصله مع المواطنين وتوسيع أنشطته وخدماته في مختلف مناطق العاصمة، بما يعكس التزامه بالمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المجتمعية.

حيث تم تكريم أبطال الأولمبياد في عدد من الألعاب منها الكيك بوكسينج، ورفع الأثقال، والجودو ومنهم

لوجينا وليد جوده حاصله على مركز ثالث على العالم ببطولة أمريكا المفتوحه للاسكواش والعديد من المراكز الاولى على مستوى الجمهوريه والبطولات المحليه للأسكواش، مصطفى الرفاعي أمين شباب العاصمة وصانع ابطال مصر للكيك بوكسينج، البطلة الأوليمبية عبير عبد الرحمن بطلة اوليمبيات بكين ٢٠٠٨ واوليمبيات لندن ٢٠١٢ فى رياضة رفع الاثقال، بطل العالم محمد سلطان بطل افريقيا والبحر المتوسط وامريكا المفتوحة فى رياضة رفع الاثقال، بطلة العالم ريهام محمد مصطفى بطلة العالم لرواد الجودو، مصطفى محمد سعد

بطل منتخب مصر للكيك بوكسينج

، كريم محمود حنفي بطل الجمهورية فى الكيك بوكسينج، سيف الدين احمد بطل الحمهورية فى الكيك بوكسينج، محمد ياسر السعيدبطل الجمهورية فى الكيك بوكسينج، مروان ادريس بطل الجمهورية فى الكيك بوكسينج، سوزان احمد العشي بطلة الجمهورية فى الكيك بوكسينج، احمد محمد الحشاش بطل الجمهورية للكيك بوكسينج، لين احمد محمد العشي بطلة الجمهورية للكيك بوكسينج، على محمد صلاح بطل الجمهورية للكيك بوكسينج، يوسف وليد طه بطل الجمهورية للكيك بوكسينج محمد عوض محمد بطل افريقيا للجودو، ابراهيم عوض محمد بطل افريقيا للجودو، يوسف طارق جلال بطل الجمهورية للكيك بوكسينج للوزن الثقيل، امينة محمد على العيوطي بطلة الجمهورية فى الكيك بوكسينج