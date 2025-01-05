الرياضة - 12:36 - اليوم الـ 457 للعدوان.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة لـ 45805 والإصابات لـ 109064 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 12:36 مساءً - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45805 شهداء وإصابة 109064 آخرين منذ 7 أكتوبر لعام 2023.

وأضافت الصحة الفلسطينية، في تقرير لها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت نحو 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، إذ وصل منها للمستشفيات 88 شهيدًا، و208 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

يذكر أن، حركة حماس بدأت عملياتها العسكرية «طوفان الأقصى» ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وجاء ذلك كرد فعل على كافة الأعمال الإجرامية والمجازر المتنافية للقوانين الدولية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي منتصف تلك الأحداث نفذت هدنة بين طرفي الصراع لمدة 7 أيام تقريبًا، وتم ذلك بوساطة جهود مصرية قطرية أمريكية، وشملت هذه الهدنة وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة والحفاظ على أرواح الأطفال والمدنيين، بالإضافة إلى تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المتواجدين في أيدي المقاومة والاحتلال الصهيوني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ457 ردًا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر عن وقوع أكثر من 45 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين