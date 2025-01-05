وزير الإسكان يستعرض إنجازات جهاز مدينة الشروق خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 12:36 مساءً - استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، أهم إنجازات جهاز مدينة الشروق بمختلف القطاعات خلال 2024، التي اشتملت على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والخدمات، وتطوير الطرق ورفع كفاءة الكهرباء والمرافق وزراعة وتجميل العديد من الأحياء، والتى كان لها الأثر فى خلق مناخ مناسب لجذب الاستثمار.

وأوضح الشربيني، أنه جاء على رأس الإنجازات الانتهاء من تسكين 1050 مواطنا من حائزى قطع الأراضي المضافة للمدينة بعد توفيق الأوضاع، وتسليمهم محاضر الاستلام ورخص البناء، ومواجهة البناء المخالف فى المدينة بصفة عامة، وإصدار أكثر من 1000 رخصة بناء بالتزامن مع مواجهة المخالفات، وكذا تنفيذ وتسليم وطرح مئات الوحدات السكنية بمشروعي سكن مصر وجنة، وترفيق الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة، وتنفيذ طرق ومحاور تنموية، وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وري، وزراعة، وغير ذلك.

وأكد حرص وزارة الإسكان، ممثلة في جهاتها وقطاعاتها المختلفة، على استكمال تنفيذ خطة التنمية الشاملة بمختلف القطاعات بالمدن الجديدة والمناطق التي تتولى الوزارة تنفيذ مشروعات تنموية بها، بهدف تطوير الخدمات التى تحقق متطلبات المواطنين والمستثمرين على حد سواء في إطار رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق المهندس محمد السيد عبد المقصود، إنه فيما يخص قطاع الخدمات: تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة 33 فصلا دراسيا على مساحة إجمالية تقدر بحوالى 5670م2، ومبنى المدرسة مكون من دور أرضى، و3 أدوار متكررة، وذلك في إطار خطة الجهاز للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنى المدينة والمساهمة في دعم المنظومة التعليمية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 عمارات بها 120 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع سكن مصر، وجارٍ استكمال الأعمال بـ 6 عمارات أخرى مع طرح 11 عمارة للتنفيذ بذات المشروع ليكتمل ويكون 114 عمارة، تضم 2736 وحدة بالإضافة لتسليم 380 وحدة للمواطنين حاجزى الوحدات بمشروع سكن مصر، و40 وحدة بمشروع جنة.

وفي قطاع الطرق، أوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من نسبة 98% بمشروع رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق الداخلية وتنسيق الموقع بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات، مع البدء فى رفع كفاءة المحور الشرقى الجديد، وتشمل الأعمال تنفيذ طبقة أسفلت كاملة وتوسعة المدخل بالجزء الشمالي للطريق، ومرمات بالجزء الجنوبى واستكمال قطاعات الأرصفة والجزر ورفع المخلفات بالطريق، بالإضافة لزيادة نسبة إنجاز الطرق وتنفيذ طبقة أسفلتية بمركز خدمات المدينة رقم 2 لتصبح 75%، علاوةً على البدء فى أعمال تمهيد الطرق والمداخل بالمناطق المضافة للمدينة، حيث وصل متوسط نسبة التنفيذ بمنطقة الرابية حوالى 60%، ومنطقتي السلام وجنيفة حوالى 35%، بجانب إسناد مشروعين لصيانة الطرق، وأسهم كل مشروع منهما في صيانة المحاور الرئيسية من عمل قطاعات أسفلت وإعادة الشيء لأصله سواء بالطرق والأرصفة وتوجيه أعمال تخطيط للحارات المرورية ورفع كفاءة اللوحات الإرشادية بكل من المحور الغربي، والأوسط، والشرقي، والشباب.

وفي قطاع الكهرباء، قال رئيس جهاز مدينة إنه تم استكمال شبكة كهرباء حي النادى وتسليم شبكة المجاورة الخامسة بالحي الثالث لشركة القناه لتوزيع الكهرباء لأعمال الإدارة والصيانة، مع الاستمرار فى صيانة شبكة إنارة الأعمدة بإجمالي 25 ألف عامود لخدمة المدينة، وكذا استكمال توصيل شبكة التليفون الأرضي ببعض عمارات سكن مصر.

وبالنسبة لقطاع المرافق بمدينة الشروق خلال عام 2024، جرى الانتهاء من تنفيذ خط مياه شرب رئيسى لتغذية منطقة الرابية المضافة للمدينة، وذلك في إطار دفع إجراءات التقنين وتحقيق التنمية بمناطق الامتداد، لافتاً إلى أن طول خط التغذية الناقل للمياه يبلغ حوالي 1700 متر، وبقطر (710 مم)، وشمل التنفيذ 3 غرف (ربط - هواء - غسيل)، بجانب تنفيذ 70% من شبكة المياه والصرف لإجمالي 5 مجاورات، وتنفيذ نسبة 40% من الخط المغذى لمياه الشرب بالمنطقة الجنوبية بالرابية، وكذا الانتهاء من خزان منطقة الإسكان العائلي، ومشروع الاتزان الهيدروليكي لحل مشكلات الضغوط بالقطاع الشرقي للمدينة، والبدء في تنفيذ شبكتي مياه الشرب الرئيسية بمنطقتي ( جنيفة - السلام) بنسبة تنفيذ حوالى 30%، وكذا البدء في تنفيذ مشروع خطى طرد بديل قطر 1000مم (G.R.P) بهدف نقل مياه الصرف الصحي من شرق المدينة إلى محطة المعالجة، وذلك لمرور الخط الحالي بجوار سور القطار الكهربائي وداخل المنطقة الترفيهية، ويأتي المشروع لتوفير المزيد من مساحات الأراضي فى هذا الموقع المتميز.

وفي قطاع الزراعة، جرى تنفيذ نسبة 70% من زراعة وتجميل المسطحات الخضراء المخصصة لأعمال الزراعة بحي النادي وتدعيمها بالنجيل الطبيعي والأشجار والشجيرات والزهور، مع تنفيذ شبكات ري تعتمد على مياه الصرف المعالجة ثلاثياً لتغذية المسطحات والجزر والميادين ويأتي المشروع فى ضوء خطة الجهاز لزيادة الرقعة الخضراء والمتنزهات المفتوحة مع الاستمرار فى أعمال صيانة ورعاية المسطحات الخضراء والزراعة بمساحة 796 فدانا بالمدينة، وجاء في أعمال التجميل الانتهاء من زراعة وتجميل مدخلى السويس 3 والمدخل الجنوبي بالمحور الشرقي، وذلك في إطار خطة الجهاز لرفع كفاءة وتجميل المداخل والمحاور بالجهود والإمكانيات الذاتية للجهاز وبهدف ظهور المدينة فى أبهى الصور الحضارية حيث تم زراعة وتجميل المسطحات وتدعيمها بالنخيل والشجيرات المتنوعة والصبارات بمساحة حوالى 15 ألف متر مسطح مع تنفيذ شبكة رى عادية وبنظام التنقيط لتساعد فى الحفاظ على المزروعات.