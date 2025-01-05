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السبت المقبل.. انطلاق امتحانات نصف العام لصفوف النقل - أخبار كلمتك

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السبت المقبل.. انطلاق امتحانات نصف العام لصفوف النقل - أخبار كلمتك

السبت المقبل.. انطلاق امتحانات نصف العام لصفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 12:36 مساءً - امتحانات نصف العام.. تستعد مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات، لعقد وإجراء امتحانات نصف العام لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، من يوم السبت المقبل 11 يناير الجاري.

موعد امتحانات نصف العام

وتبدأ المديريات التعليمية بكافة المحافظات، في عقد امتحانات نصف العام لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، من يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير الجاري.

امتحانات نصف العام

موعد انتهاء امتحانات نصف العام

وتستمر المديريات التعليمية في عقد امتحانات نصف العام لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي»، لمدة أسبوع، لتنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 16 يناير.

الضوابط العامة لمواصفات الورقة الامتحانية

- يجب أن تكون أسئلة الورقة الإمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة.

- أن تكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية:

- المرحلة.

- الصف.

- المادة.

- الزمن.

- الدرجة.

امتحانات نصف العام

- الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة.

- العام الدراسي.

- يجب أن تتضمن الورقة الامتحانية مقرونيتها التالي:

- حجم الخط.

- نوع الخط.

- المسافات بين السطور والهوامش.

- العناوين.

- تعليمات الأسئلة.

- جودة الطباعة.

- الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

- يراعى في أسئلة الورقة الامتحانية عدم احتواءها على أي موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية أو منحازة إلى فئة معينه دون غيرها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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