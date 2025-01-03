الرياضة - 10:21 - سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 يناير 2025.. حديد عز يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 10:21 صباحاً - سعر الحديد والأسمنت.. شهدت سعر الحديد والأسمنت ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الجمعة 3 يناير 2025 مقارنة بمستوياتها يوم أمس الخميس، حيث سجل سعر طن حديد عز 39579 جنيهاً.

سعر الحديد والأسمنت

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أسعار الحديد اليوم

- بلغ سعر طن حديد بشاي نحو 38.600 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد مصر ستيل نحو 37 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المصريين نحو 38.500 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد العشري نحو 35.750 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد بيانكو نحو 34.500 ألف جنيه

- بلغ سعر طن حديد الاستثماري نحو 37664 جنيهًا.

- بلغ سعر طن حديد عز نحو 39579 جنيهًا.

سعر الأسمنت اليوم

- سعر أسمنت السد العالي 2740 جنيهًا.

- سعر أسمنت النهضة 2940 جنيهًا.

- سعر أسمنت الماكس 3160 جنيهًا.

- سعر أسمنت البرج 3150 جنيهًا.

- سعر أسمنت العامرية عادة 3140 جنيهًا.

- سعر أسمنت المصريين 2800 جنيه.

- سعر أسمنت أسيوط 2820 جنيهًا.

- سعر أسمنت الصعيد 2850 جنيهًا.

- سعر أسمنت التعمير 2830 جنيهًا.

- سعر أسمنت المصري 2830 جنيهًا.

- سعر أسمنت النصر سجل 1.960 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السويس بلغ 2.000 جنيه للطن.

- سعر أسمنت العسكري وصل إلى 1.950 جنيهًا للطن.