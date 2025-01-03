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الرياضة - 10:21 - سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 يناير 2025.. حديد عز يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:21 - سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 يناير 2025.. حديد عز يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:21 - سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 يناير 2025.. حديد عز يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 10:21 صباحاً - سعر الحديد والأسمنت.. شهدت سعر الحديد والأسمنت ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الجمعة 3 يناير 2025 مقارنة بمستوياتها يوم أمس الخميس، حيث سجل سعر طن حديد عز 39579 جنيهاً.

سعر الحديد والأسمنت

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الحديد والأسمنت وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الحديد اليوم

- بلغ سعر طن حديد بشاي نحو 38.600 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد مصر ستيل نحو 37 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المصريين نحو 38.500 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد العشري نحو 35.750 ألف جنيه.

سعر الحديد اليوم

- بلغ سعر طن حديد بيانكو نحو 34.500 ألف جنيه

- بلغ سعر طن حديد الاستثماري نحو 37664 جنيهًا.

- بلغ سعر طن حديد عز نحو 39579 جنيهًا.

سعر الحديد اليوم

سعر الأسمنت اليوم

- سعر أسمنت السد العالي 2740 جنيهًا.

- سعر أسمنت النهضة 2940 جنيهًا.

- سعر أسمنت الماكس 3160 جنيهًا.

- سعر أسمنت البرج 3150 جنيهًا.

- سعر أسمنت العامرية عادة 3140 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت

- سعر أسمنت المصريين 2800 جنيه.

- سعر أسمنت أسيوط 2820 جنيهًا.

- سعر أسمنت الصعيد 2850 جنيهًا.

- سعر أسمنت التعمير 2830 جنيهًا.

- سعر أسمنت المصري 2830 جنيهًا.

أسعار الأسمنت

- سعر أسمنت النصر سجل 1.960 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السويس بلغ 2.000 جنيه للطن.

- سعر أسمنت العسكري وصل إلى 1.950 جنيهًا للطن.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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