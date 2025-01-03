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موعد مباراة يوفنتوس وميلان بنصف نهائي كأس السوبر الإيطالي - أخبار كلمتك

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موعد مباراة يوفنتوس وميلان بنصف نهائي كأس السوبر الإيطالي - أخبار كلمتك

موعد مباراة يوفنتوس وميلان بنصف نهائي كأس السوبر الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 11:30 صباحاً - كأس السوبر الإيطالي، يلتقي فريق يوفنتوس، نظيره ميلان  اليوم الجمعة، على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

 

موعد مباراة يوفنتوس وميلان اليوم في كأس السوبر الإيطالي

 وتنطلق مباراة يوفنتوس وميلان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن الفائز من هذه المواجهة، سيضرب موعداُ في المباراة النهائية مع إنتر ميلان، يوم الإثنين المقبل على ملعب "المملكة أرينا"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان اليوم في كأس السوبر الإيطالي

وتُذاع المباراة عبر قناة SSC EXTRA 1.

كما تُذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بريميوم.

وسيعلق عبدالله الحربي ومحمد حسين، على أحداث مباراة الليلة من خلال قناة SSC EXTRA 1.

بينما سيعلق محمد الشامسي، على أحداث مباراة الليلة من خلال قناة أبوظبي الرياضية 1 بريميوم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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