موعد مباراة يوفنتوس وميلان بنصف نهائي كأس السوبر الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 11:30 صباحاً - كأس السوبر الإيطالي، يلتقي فريق يوفنتوس، نظيره ميلان اليوم الجمعة، على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وميلان اليوم في كأس السوبر الإيطالي

وتنطلق مباراة يوفنتوس وميلان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن الفائز من هذه المواجهة، سيضرب موعداُ في المباراة النهائية مع إنتر ميلان، يوم الإثنين المقبل على ملعب "المملكة أرينا"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان اليوم في كأس السوبر الإيطالي

وتُذاع المباراة عبر قناة SSC EXTRA 1.

كما تُذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بريميوم.

وسيعلق عبدالله الحربي ومحمد حسين، على أحداث مباراة الليلة من خلال قناة SSC EXTRA 1.

بينما سيعلق محمد الشامسي، على أحداث مباراة الليلة من خلال قناة أبوظبي الرياضية 1 بريميوم.

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