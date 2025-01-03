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التشكيل الرسمي لـ يوفنتوس وميلان في نصف نهائي السوبر الإيطالي - أخبار كلمتك

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التشكيل الرسمي لـ يوفنتوس وميلان في نصف نهائي السوبر الإيطالي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لـ يوفنتوس وميلان في نصف نهائي السوبر الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 08:34 مساءً - أعلن تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل البيانكونيري لمواجهة ميلان، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك في السعودية، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

تشكيل يوفنتوس أمام ميلان

دي جريجوريو - سافونا - كالولو - جاتي - ماكيني - لوكاتيلي - تورام - كونسيساو - كوبمينرز - مبانجولا - فلاهوفيتش.

تشكيل ميلان أمام يوفنتوس

ماينان - إيمرسون رويال - توموري - ثياو - ثيو - بن ناصر - فوفانا - بوليسيتش - ريندرز - خيمينيز - موراتا.

وسيلتقي الفائز من هذه المباراة مع إنتر ميلان، الذي تأهل للنهائي بفضل فوزه على أتالانتا بنتيجة (2-0) أمس الخميس. 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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