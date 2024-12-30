الرياضة - 10:58 - عاجل | إصابة 34 إثر انقلاب حافلة نقل جماعي على طريق القاهرة السويس «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:58 مساءً - حادث اتوبيس السويس

.. أصيب 34 ركاب إثر انقلاب حافلة نقل جماعي "أتوبيس"، تابع لشركة سياحية على طريق مصر السويس اتجاه القاهرة، حيث جرى نقل 10 مصابين إلى مجمع السويس الطبي، نتيجة اصابتهم بكسور وجروح، بينما تم إسعاف 24 آخرين في موقع الحادث.

الإدارة العامة للمرور دفعت بأوناش لرفع حطام الاتوبيس من على الطريق، وذلك لتيسير حركة الطريق عقب توقفها جراء وقوع الحادث.

مسؤول غرفة عمليات النجدة بالسويس تلقي إخطارًا من إدارة شرطة السويس بانقلاب اتوبيس تابع لشركة سياحية شهيرة، على الطريق الصحراوي، بالانتقال والفحص تبين انقلاب أتوبيس رحلات (رقم د ه ج 683) تابع لإحدى شركات السياحة قادم من شرم الشيخ ومتجه إلى القاهرة يستقله 34 راكبا بعد كوبري مطار العاصمة الإدارية طريق مصر السويس اتجاه القاهرة تابع قسم بدر.

قوات الدفاع المدني دفعت بعشرات من سيارات إسعاف إلى موقع الحادث تحسبًا لوجود ضحايا ومصابين، حيث جارى نقل المصابين إلى مستشفى المجمع الطبي بالسويس لتلقي العلاج اللازم.

حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.