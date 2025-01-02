الرياضة - 09:01 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 09:01 صباحاً - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025 داخل البنوك العاملة في مصر، ليسجل داخل البنك المركزي الآن نحو 50.77 جنيه للشراء، 50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2 يناير 2025

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم في مصر داخل البنك الأهلي المصري عند 50.78 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار داخل بنك الإسكندرية عند 50.79 جنيه للشراء، 50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

استقر سعر الدولار اليوم في مصر على داخل المصرف المتحد عند 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بينما بلغ سعر الدولار اليوم في مصر داخل بنك قناة السويس نحو 50.80 جنيه للشراء، 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ثبت سعر الدولار اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي عند 50.78 جنيه للشراء، 50.88جنيه للبيع.

سعر الدولار داخل بنك بركة

وبلغ سعر الدولار اليوم في مصر داخل بنك بركة نحو 50.78جنيه للشراء، 50.88جنيه للبيع.