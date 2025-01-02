مشاهير العرب - 9 يناير.. هند صبري تقدم رائعة «وونج كار واي» في سلسلة «سينما الجنوب العالمي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 9 يناير.. هند صبري تقدم رائعة «وونج كار واي» في سلسلة «سينما الجنوب العالمي» - أخبار كلمتك

استشهاد 13 فلسطينيا منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية على قطاع غزة - أخبار كلمتك

استشهاد 13 فلسطينيا منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية على قطاع غزة - أخبار كلمتك

وزير النقل: تطوير السكك الحديد انعكس على مستوى الخدمة للراكب - أخبار كلمتك

وزير النقل: تطوير السكك الحديد انعكس على مستوى الخدمة للراكب - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الخميس في المدن اليمنية - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الخميس في المدن اليمنية - أخبار كلمتك

اندلاع احتجاجات غاضبة في عدن - أخبار كلمتك

اندلاع احتجاجات غاضبة في عدن - أخبار كلمتك

شروط صادمة لصرف المرتبات - أخبار كلمتك

شروط صادمة لصرف المرتبات - أخبار كلمتك

إنقلاب شاحنة بتعز - أخبار كلمتك

إنقلاب شاحنة بتعز - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لإيجاد طفل مفقود في أبين - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لإيجاد طفل مفقود في أبين - أخبار كلمتك

احتجاجات غاضبة في عدن لهذا السبب - أخبار كلمتك

احتجاجات غاضبة في عدن لهذا السبب - أخبار كلمتك

قيادي بالانتقالي يحذر من سقوطهم كما النظام السوري - أخبار كلمتك

قيادي بالانتقالي يحذر من سقوطهم كما النظام السوري - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:01 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:01 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 09:01 صباحاً - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025 داخل البنوك العاملة في مصر، ليسجل داخل البنك المركزي الآن نحو 50.77 جنيه للشراء، 50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وتستعرض بوابة كلمتك، للمتابعين والقراء تحديثا مستمرا لـ سعر الدولار داخل بنوك مصر، وذلك وفقًا للخدمة الشاملة التي يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــا.

سعر الدولار الآن
سعر الدولار الآن

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2 يناير 2025

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم في مصر داخل البنك الأهلي المصري عند 50.78 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار داخل بنك الإسكندرية عند 50.79 جنيه للشراء، 50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن
سعر الدولار الآن

سعر الدولار في المصرف المتحد

استقر سعر الدولار اليوم في مصر على داخل المصرف المتحد عند 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بينما بلغ سعر الدولار اليوم في مصر داخل بنك قناة السويس نحو 50.80 جنيه للشراء، 50.90 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه في مصر
سعر الدولار في البنوك في مصر

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ثبت سعر الدولار اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي عند 50.78 جنيه للشراء، 50.88جنيه للبيع.

سعر الدولار داخل بنك بركة

وبلغ سعر الدولار اليوم في مصر داخل بنك بركة نحو 50.78جنيه للشراء، 50.88جنيه للبيع.

اقرأ أيضاً
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2 يناير 2025

مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2025.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الأخضر بكامِ النهاردة؟.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس 2 يناير 2025

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:01 - إصابة 11 شخصا بإطلاق نار داخل ملهى ليلي في نيويورك |فيديو - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق