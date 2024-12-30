الرياضة - 10:58 - عاجل | انقلاب أتوبيس على طريق «القاهرة السويس الصحراوي» وأنباء عن مصابين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:58 مساءً - شهد طريق السويس القاهرة، حادثًا مروعًا، إثر انقلاب اتوبيس تابع لشركة سياحية شهيرة بالعبور على الطريق، ما تسبب في إصابة العشرات من الركاب.

كانت غرفة عمليات النجدة بالسويس تلقت إخطارًا من إدارة شرطة السويس بانقلاب اتوبيس تابع لشركة سياحية شهيرة، على الطريق الصحراوي.

قوات الدفاع المدني دفعت بعشرات من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تحسبًا لوجود ضحايا ومصابين، حيث جاري نقل المصابين إلى مستشفى المجمع الطبي بالسويس لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضرا بالواقعة، و تولت النيابة التحقيقات.