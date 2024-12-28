3 نجوم من ليفربول مهددون بالإيقاف أمام مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 10:25 مساءً - يواجه 3 من نجوم ليفربول شبح الإيقاف خلال مواجهة مانشستر يونايتد، التي تجمعهما في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، وذلك حال حصول أي منهم على بطاقة صفراء في مواجهة وست هام غدا الأحد، في الجولة التاسعة عشر من البريمييرليج.

وتلقى كل من داروين نونيز، ريان جرافنبرخ وكودي جاكبو 4 بطاقات صفراء في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي حتى الآن، وإذا حصل أي منهم على بطاقة صفراء خامسة في مباراة وست هام، فهذا يعني غيابه عن لقاء مانشستر يونايتد الأسبوع القادم.

وتنص قواعد الدوري الإنجليزي على إيقاف اللاعب لمدة مباراة حال حصوله على 5 بطاقات صفراء في البطولة في أول 19 مباراة، حيث خاض ليفربول في الموسم الحالي 17 مباراة فقط هذا الموسم بسبب تأجيل مباراته ضد إيفرتون.

هذا الأمر يعني أن مباراة ليفربول ضد وست هام ستكون الثامنة عشر لكتيبة آرني سلوت في موسم الدوري الإنجليزي، في حين أن مواجهة مانشستر يونايتد هي التاسعة عشر.

كما حصل ترينت ألكسندر أرنولد على 3 بطاقات صفراء، وسيتعين عليه الحذر خلال مباراتي وست هام ومانشستر يونايتد، إذا رغب في تجنب الإيقاف ضد نوتيتجهام فورست في الجولة الحادية والعشرين.

موقف ليفربول من التعاقد مع عمر مرموش في انتقالات يناير

فيما كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز موقفه من التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت، عمر مرموش، في يناير.



وكانت تقارير ربطت ليفربول بإمكانية ضم مرموش في الميركاتو الشتوي خاصة مع انخفاض مستوى، داروين نونيز.



موقف ليفربول في التعاقد مع عمر مرموش

ووفقا لصحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية فإن ليفربول لن يتعجل في ضم أي مهاجم جديد خلال الشهر المقبل وبالتالي، فمن غير المرجح أن يتعاقد الريدز مع عمر مرموش حتى نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة انه تم وضع اسم مرموش على طاولة ليفربول من أجل تعويض رحيل محتمل لمواطنه محمد صلاح، بعد تألقه اللافت للأنظار مع فرانكفورت هذا الموسم ومنافسته، هاري كين، على صدارة الهدافين في الدوري الألماني.



الجدير بالذكر أن هناك أكثر من نادٍ خارجي يرغب في ضم مرموش مثل توتنهام، نوتينجهام فورست، برينتفورد وبعيدًا عن إنجلترا هناك برشلونة وروما.

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