شاهد، مهارات إيفرتون دا سيلفا صفقة الأهلي المحتملة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 10:05 مساءً - يشهد النادي الأهلي تحركات مكثفة لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وباتت أنباء اقتراب النادي من حسم صفقة المهاجم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، لاعب فريق بانيك التشيكي، حديث الساعة في الأوساط الرياضية.

ويعتبر إيفرتون دا سيلفا أحد أبرز المواهب الشابة في الدوري التشيكي، حيث قدم أداءً مميزًا مع فريقه الحالي.

وتستعرض كلمتك فيديو لمهارات ايفرتون مع ناديه.

أرقام داسيلفا مع بانيك التشيكي

فقد شارك اللاعب في 22 مباراة حتى الآن هذا الموسم، ساهم خلالها في 19 هدفًا، بتسجيله 13 هدفًا وصناعته 6 أهداف أخرى، مما يؤكد قدرته على هز الشباك وصناعة الفرص لزملائه.

وتُقدر القيمة السوقية لإيفرتون دا سيلفا، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، بحوالي 3 ملايين يورو. وهو ما يعكس المستوى الفني والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب الشاب.

إشادة مارسيل كولر



وأبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، إعجابه الكبير بالمهاجم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا.

وقد رفض كولر العديد من الأسماء التي تم عرضها عليه من قبل لجنة التخطيط بالنادي، مؤكدًا على رغبته في ضم اللاعب البرازيلي لصفوف الفريق.



وأفادت التقارير أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع نادي بانيك التشيكي للظفر بخدمات اللاعب البرازيلي، بعد حصوله على موافقة المدير الفني، وتم الاتفاق على معظم بنود العقد، إلا أن الخلاف لا يزال قائمًا حول القيمة المالية للصفقة.

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