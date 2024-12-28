الإسماعيلي يرفض عقوبات رابطة الأندية ويطالب بتغيير لائحة مسابقة الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 09:50 مساءً - الإسماعيلي، أكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي، رفض مجلس إدارة النادي، عقوبات رابطة الأندية المحترفة، بشأن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحات صحفية: "مجلس الإسماعيلي يرى أن تلك العقوبات مخالفة لكافة اللوائح والقوانين، خاصة أنها تتسم بالازدواجية، في ظل معاقبة النادي بعقوبتين لنفس الخطأ".

تغيير لائحة المسابقات

وأضاف أن المجلس طالب بضرورة تغيير لائحة مسابقة الدوري المصري لهذا الموسم، في ظل العوار الكبير الذي ظهر عند تنفيذها، والذي يؤدي إلى تعرض الأندية لظلم كبير.

وتابع أن المجلس قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد اللائحة خاصة وأنها تتضمن عقوبات مزدوجة للمخالفة الواحدة أحدهما إدارية وأخرى مالية، وهو ما يخالف كافة القوانين والأعراف.

تطبيق اللائحة بمعايير مزدوجة

واستطرد أن تطبيق هذه اللائحة يتم وفقا لمعايير مزدوجة تستخدم لحرمان الأندية من تكافؤ الفرص، في حين أن القرارات التي تسبب ضررا للنادي وتؤدي إلى تغيير نتيجة مبارياته، لا يعاقب مرتكبيها ما يؤدي إلى سير مسابقة الدوري لطريق مسدود لا يبشر بالخير.

تغريم الإسماعيلي 200 ألف جنيه

وأتم أن المجلس يرى أن مثل هذه العقوبات تهدف إلى حرمان النادي من جماهيره مثلما حدث بالموسم الماضي.

وقررت رابطة الأندية، تغريم النادي 200 ألف جنيه، بجانب حرمان الجماهير، التي حضرت لقاء الإسماعيلي أمام حرس الحدود، من حضور لقاء الفريق أمام سموحة بمسابقة الدوري.

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