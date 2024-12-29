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بنها للصناعات الإلكترونية تنظم لقاءً للعاملين وتكرم عددًا من المحالين للمعاش - أخبار كلمتك

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بنها للصناعات الإلكترونية تنظم لقاءً للعاملين وتكرم عددًا من المحالين للمعاش - أخبار كلمتك

بنها للصناعات الإلكترونية تنظم لقاءً للعاملين وتكرم عددًا من المحالين للمعاش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - قام المهندس طارق العباسي رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية "مصنع 144 الحربي" إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بتنظيم مؤتمر لعدد من العاملين يمثلون قطاعات الشركة المختلفة بحضور المهندس أحمد لطفي ديودار نائب رئيس مجلس إدارة الشركة  ورؤساء القطاعات وأعضاء اللجنة النقابية وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة، وذلك فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى لرؤساء الشركات والوحدات التابعة بالتواصل الدائم مع العاملين لمتابعة وعرض مستجدات العمليات الإنتاجية.

الدعامة الأساسية للتنمية المستدامة

 

وخلال المؤتمر قام المهندس طارق العباسي، باستعراض الموقف الحالي والتنفيذى للمشروعات المختلفة التي تقوم الشركة بتنفيذها، مؤكدًاعلى ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.

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كما حرص " العباسى " خلال المؤتمر على تكريم عدد من العاملين المتميزين وكذلك توجيه الشكر لعدد من المحالين للمعاش تقديرا لجهودهم المبذولة طوال سنوات خدمتهم، وتهنئتهم بإكتمال مسيرتهم المهنية، ونجاحهم في أدائها على أكمل وجه، مشيدًا بدورهم في إعلاء قيمة المصنع، مشيرًا  إلى أهمية العنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية المستدامة.

بنها للصناعات الإلكترونية ( مصنع 144 الحربى )

 

الجدير بالذكر أن «شركة  بنها للصناعات الإلكترونية ( مصنع 144 الحربى ) تساهم فى توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف الأنظمة الإلكترونية مثل (أجهزة الاتصال اللاسلكية ذات التردد العالى والتردد العالى جدًّا - المحطات اللاسلكية - الرادارات وأحدث إنتاج منها الرادار المصرى الثنائى والثلاثى الأبعاد - محطات الإعاقة الإلكترونية)، فضلًا عن استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة القطاع المدنى وكذلك المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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