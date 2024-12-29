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موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 والفئات المسموح لها بأداء الامتحانات - أخبار كلمتك

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موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 والفئات المسموح لها بأداء الامتحانات - أخبار كلمتك

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 والفئات المسموح لها بأداء الامتحانات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:36 مساءً - موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج.. مع اقتراب موعد عقد الامتحانات في مصر، يبحث العديد من الطلاب عن موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج للفصل الدراسي الأول.

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج للترم الأول، والتي تبدأ من يوم السبت الموافق 11 من شهر يناير المقبل.

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

ضوابط امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج للفصل الدراسي الأول بالعام الحالي، بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي، طبقًا للمناهج التي يتم تدريسها في جمهورية مصر العربية والمقررة للعام الدراسي 2024-2025.

امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المتغيبين

وأضافت الوزارة أنه يمكن للطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني على نظام الطلاب المصريين في الخارج والعكس صحيح، ويمكن للطالب الغائب في امتحانات الفصل الدراسي الأول بمصر، التقدم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني على نظام أبناؤنا في الخارج، مع أداء الامتحان التكميلي للفصل الدراسي الأول.

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

الفئات المسموح لها بدخول امتحانات المصريين في الخارج

وحددت وزارة التربية والتعليم، الفئات المسموح لها بدخول امتحانات المصريين في الخارج للفصل الدراسي الأول، ويتم عقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية من المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال لغات، والصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي العام.

موعد عقد امتحانات الترم الثاني للمصريين بالخارج 2025

وتبدأ امتحانات المصريين في الخارج للفصل الدراسي الثاني من يوم السبت الموافق 10 مايو 2025، على أن تبدأ امتحانات الدور الثاني من يوم السبت الموافق 5 يوليو المقبل.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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