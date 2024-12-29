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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال - أخبار كلمتك

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال - أخبار كلمتك

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:25 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن مستوطنين متطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى اليوم الأحد، وقاموا بأداء طقوس تلمودية، تحت حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

والأسبوع الماضي اقتحمت مجموعة من  المستوطنين  المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال في ذكرى ما يسمى عيد الأنوار العبري.

اقتحام المسجد الأقصى 

وأفادت مصادر وشهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

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قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة بالضفة الغربية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى 

وانتشرت شرطة الاحتلال  الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى، وأعاقت تنقل المواطنين في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى في السنوات الأخيرة، لاقتحامات من المستوطنين، فيما تواصل القوات حصارها، من خلال تقييد دخول المصلين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه، وعرقلة دخولهم.

ومنذ تولي وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، وزادت عمليات اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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