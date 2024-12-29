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الرياضة - 01:36 - وزارة الدفاع تعلن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:36 - وزارة الدفاع تعلن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:36 - وزارة الدفاع تعلن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:36 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع، عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية، والتي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2025 / 2026.

وأكدت وزارة الدفاع، أنه يتم فتح باب التسجيل للشركات المحلية «المتقدمة لأول مرة - التي تنتهى الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30 / 06 / 2025 والتي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2025 / 2026، من خلال تسجيل البيانات الخاصة بالشركات على موقع منظومة إصدار الموافقات الأمنية، من خلال الرابط https://sapprovals.mod.gov.eg، وذلك اعتباراً من 01 / 01 / 2025.

وأوضحت وزارة الدفاع، أنه عقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إخطارها على الموقع عاليه بكافة البيانات والأوراق المطلوب استيفائها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربي الكائن في 1 ش أحمد تيسير، أمام مجمع طيبة التجاري، طريق النصر، ميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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