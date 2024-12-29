الرياضة - 01:36 - وزارة الدفاع تعلن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:36 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع، عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية، والتي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2025 / 2026.

وأكدت وزارة الدفاع، أنه يتم فتح باب التسجيل للشركات المحلية «المتقدمة لأول مرة - التي تنتهى الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30 / 06 / 2025 والتي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2025 / 2026، من خلال تسجيل البيانات الخاصة بالشركات على موقع منظومة إصدار الموافقات الأمنية، من خلال الرابط https://sapprovals.mod.gov.eg، وذلك اعتباراً من 01 / 01 / 2025.

وأوضحت وزارة الدفاع، أنه عقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إخطارها على الموقع عاليه بكافة البيانات والأوراق المطلوب استيفائها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربي الكائن في 1 ش أحمد تيسير، أمام مجمع طيبة التجاري، طريق النصر، ميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر.