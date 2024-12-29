الخطيب: اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا تعزز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنجازات الوزارة ومختلف هيئاتها وقطاعاتها التابعة والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2024.

الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية

وقال الوزير: إن وزارة الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ونرصد جهود قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية خلال عام 2024

قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية

- التوقيع على اتفاق تجارة حرة بين مصر وصربيا في 13 يونيه 2024 خلال زيارة الرئيس الصربي لمصر وذلك عقب عدة جولات للتفاوض حول الاتفاق.

- تمثيل مصر في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والمشاركة في اجتماعات القمة العربية بمملكة البحرين والتحضير والمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية العربية.

- التحضير والمشاركة في جميع اجتماعات أجهزة صنع السياسات والاجتماعات الفنية المتعلقة باتفاق الكوميسا، وتفعيل لجنة رصد ومتابعة القيود غير الجمركية.

- إجراء دراسات جدوى التنسيق مع شركاء تجاريين لابرام اتفاقات شراكة اقتصادية او تجارة حرة أو تجارة تفضيلية مع بعض الدول.

- التحضير والتنسيق وتمثيل مصر في الاجتماعات المؤسسية الخاصة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومتابعة اجراءات تطبيق مبادرة التجارة الموجهة في إطار الاتفاقية.

- تنظيم والمشاركة في اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والعديد من دول العالم،والمشاركة في الاجتماع التنسيقي الثنائي بين مصر واوزبكستان بشأن مناقشة مشروع اتفاق التجارة التفضيلي بين البلدين، والإعداد والمشاركة في اجتماعات اللجان المشتركة مع معظم الدول العربية، وكذلك عقد الدورة الثالثة للجنة التجارية المشتركة المصرية النيوزيلاندية، والمشاركة في مباحثات التعاون التجاري الإطاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية،، واجتماعات اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وبولندا ورومانيا.

- في إطار قواعد المنشأ تم حل العديد من شكاوى التشكك في شهادات المنشأ تضمنت 120 شهادة منشأ في اطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري، و65 شهادة منشأ في إطار اتفاقية الكوميسا، و3 شهادات منشأ في إطار اتفاقية اغادير، و110 شهادات منشأ في إطار اتفاقية الإتحاد الأوروبي.

- تم عقد اللجنة القومية للمنشأ في شهر أكتوبر ٢٠٢٤-لمناقشة الموقف التفاوضي المصري لبروتوكول قواعد المنشأ لاتفاق التجارة الحرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تختص اللجنة بصياغة الموقف التفاوضي المصري لبروتوكولات قواعد المنشأ في اتفاقيات التجارة الحرة وبرئاسة قطاع الاتفاقيات التجارية.

o إعداد الموقف التفاوضي المصري في إطار المشاركة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذى عقد بأبو ظبي خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 2024، ومتابعة المفاوضات والمناقشات باللجان والأجهزة المختلفة بالمنظمة فيما بعد المؤتمر الوزاري وإعداد الموقف المصري منها من خلال التنسيق مع كافة الجهات الوطنية في إطار اللجان الفرعية للجنة القومية العليا لإعداد الموقف المصري بمنظمة التجارة العالمية.

- الدفع بتبني مجموعة من التوصيات تصب في صالح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء (ومنها مصر ) والدول الأقل نموًا في إطار لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية في إبريل 2024، وكذا مراجعة نموذج إخطارات تنافسية الصادرات في نوفمبر 2024 لضمان توفير البيانات الخاصة بتمويل الصادرات الغذائية الموجهة لهذه الدول.

- قيام اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة بتبني الاستراتيجية الوطنية لتسهيل التجارة وكذا الإطار العام لتقييم المخاطر اللذان تم إعدادهما بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بالبنك الدولي، بالإضافة إلى الانتهاء من الدراسة الثانية لزمن الإفراج الجمركي على الواردات بموانئ الإسكندرية، والدخيلة ودمياط.

- الوفاء بالتزامات مصر فيما يتعلق بالشفافية في إطار منظمة التجارة العالمية من خلال التقدم بالاخطارات حيث تم التقدم بحوالي 289 إخطارا في مجالي القيود الفنية على التجارة والصحة والصحة النباتية، بالإضافة إلى الرد على استفسارات الدول الأعضاء بشأن إجراءات السياسة التجارية المصرية.

- دراسة تيسير الإجراءات المصرية المؤثرة على التجارة والاستثمار لضمان تحسين مناخ الأعمال والتوافق مع التزامات مصر الدولية.

o عقد الاجتماع الثامن للجنة الفرعية للتجارة والصناعة والخدمات والاستثمار المنبثقة عن لجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي المنعقدة يوم 29 نوفمبر 2024 بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسل لمتابعة العلاقات التجارية بين الطرفين ومن ثم إعلان الاتحاد الأوروبي عن إعادة فتح تصدير الأسماك المصرية البحرية إلى الاتحاد الأوروبي بعد تعليق دام ثلاث سنوات منذ عام 2021، وتخفيض نسبة الفحص على صادرات البرتقال المصري إلى 20% فقط مقارنة بـ٣٠%، مع مراجعة نسب الفحص على المنتجات الأخرى خلال النصف الأول من عام 2025.

- إعداد الموقف المصري من المستندات والموضوعات التي صدرت عن اجتماع وزراء تجارة دول البريكس يوم 26 يوليو 2024 بموسكو، والمشاركة في الاجتماعات التمهيدية له.

- إعداد الموقف المصري من المستندات والموضوعات التي صدرت عن مجموعة العمل المعنية بالتجارة والاستثمار، وكذا اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين خلال الفترة 21-25 أكتوبر 2024.

- إعداد بيان بالإجراءات الخاصة بتراخيص الاستيراد تحقيقًا لمبدأ الشفافية في إطار حزمة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلى وعجز الموازنة الموقع عليها في يونيو 2024.

- اعداد الدراسات واقتراح مشروعات القرارات الوزارية لعدد (13) قرارا منها قرارات تنظيم تصدير مكونات الأعلاف، وقصاصات الأقمشة، والرصاص، والخردة،و الزنك، والرخام والجرانيت، والأكسجين،والجلود،و البصل،والسكر.

- اعداد الدراسات واقتراح مشروعات القرارات الوزارية المنظمة للعملية الاستيرادية أو حظر الاستيراد ومنها حظر استيراد إطارات السيارات.

-متابعة وتفعيل منظومة الفحص المسبق للشحنات ACI وتنظيم استيراد السلع.

-تنظيم استيراد الواردات المصرية من متابعة تنفيذ القواعد الاستيرادية المقررة لعدد (1411) موضوع تم فحصها من الإدارة العامة للاستيراد واتخاذ اللازم بشأنها.

المحافظة على سمعة الصادرات المصرية من خلال المناقشة والتحقيق مع الشركات المخالفة للقواعد التصديرية لعدد (94) شركة وفقا للقواعد التصديرية المقررة لعدد (56) محضر تحقيق للشركات المخالفة.

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