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39 مليون ريال سعودى إيرادات أولاد رزق 3 في السعودية - أخبار كلمتك

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39 مليون ريال سعودى إيرادات أولاد رزق 3 في السعودية - أخبار كلمتك

39 مليون ريال سعودى إيرادات أولاد رزق 3 في السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - استطاع  فيلم ولاد رزق الجزء الثالث تحقيق إيرادات وصلت لـ39 مليون ريال داخل الممنلكة العربية السعودية، منذ أن تم طرحه بدور العرض هناك.

 

ولاد رزق الجزء 3

يشارك في بطولة فيلم ولاد رزق الجزء الثالث أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، وماجد الكدواني، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان.

 

ولاد رزق 3 القاضية تم تصويره في 66 يومًا بين السعودية ومصر، ووصل عدد طاقمه في المملكة إلى 700 فرد، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

 

وكان النجم أحمد عز قد أكد أنه يتمنى تقديم ولاد رزق 4 في 2025 بأفكار جديدة ترفع سقف الطموحات الخاصة بالفيلم، وهو أمر يشرف ويسعد كل صناع تجربة فيلم ولاد رزق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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