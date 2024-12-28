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إنتر ميلان يفوز على كالياري بثلاثية ويصعد لصدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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إنتر ميلان يفوز على كالياري بثلاثية ويصعد لصدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على كالياري بثلاثية ويصعد لصدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 09:30 مساءً - فاز فريق إنتر ميلان على نظيره كالياري بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب سردينيا أرينا في الجولة الـ 18 ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

أهداف مباراة إنتر ميلان وكالياري 

سجل ثلاثية إنتر ميلان في شباك كالياري كل من:" اليساندرو باستوني في الدقيقة 52، لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 70 وهاكن كالهانجولو في الدقيقة 77.

ترتيب إنتر ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي 

بهذه النتيجة يرتقي فريق إنتر ميلان لصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة وبفارق الأهداف عن الوصيف أتالانتا، فيما يأتي كالياري في المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة.

تشكيل إنتر ميلان أمام كالياري 

وجاء تشكيل الإنتر ضد كالياري كالتالي:

حراسة المرمى: سومير.

خط الدفاع: بيسيك، دي فري، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، هاكان تشالهانوجلو، ميخيتريان، ديماركو،.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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