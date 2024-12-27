الرياضة - 09:21 - الأوراك بـ 110 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:21 صباحاً - أسعار الدواجن اليوم.. استقرت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء بمختلف أنواعها، بحسب ما أعلنت عنه بورصة الدواجن صباح اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024.

أسعار الدواجن اليوم

وتوفر كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص أسعار الدواجن اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا .

أسعار الدواجن اليوم

- سعر الدواجن البيضاء اليوم في بورصة الدواجن بـ 73 جنيهًا، بينما يصل السعر للمستهلك بـ 84 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم في البورصة نحو 115 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 125 إلى 128 جنيهًا.

- أما سعر الدواجن الساسو، فسجل سعر اليوم في الأسواق نحو 120 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار مجزئات الدواجن اليوم

- يتراوح سعر البانيه اليوم بين 180 و220 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر الأوراك ما بين 90 إلى 110 جنيهات.

- يتراوح سعر الشيش طاووق اليوم في الأسواق ما بين 180 و220 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص ما بين 90 إلى 120 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الهياكل اليوم ما بين 45 إلى 60 جنيهًا.

- يتراوح سعر الأجنحة اليوم ما بين 70 إلى 90 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

- أسعار الكتاكيت الساسو بيور اليوم في بورصة الدواجن سعر بـ 19 جنيهًا.

- أسعار الكتاكيت الساسو اليوم في البورصة سجلت نحو 18 جنيهًا.

- أسعار الكتاكيت البلدي اليوم بـ 8 جنيهات داخل بورصة الدواجن.

- أسعار الكتاكيت الروزي بيور في البورصة اليوم بـ 17 جنيهًا.

- أسعار الكتاكيت الجيل الثاني سجلت في البورصة نحو 15 جنيهًا.

- أسعار الكتاكيت الهجين اليوم بـ 13 جنيهًا داجل بورصة الدواجن.

أسعار البيض اليوم

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 155 جنيهًا.

- كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض سعر 155 جنيهًا.

- فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم نحو 170 جنيهًا للمستهلك.