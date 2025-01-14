نتنياهو: مستعد لوقف نار طويل الأمد في غزة لاستعادة الأسري - أخبار كلمتك

نتنياهو: مستعد لوقف نار طويل الأمد في غزة لاستعادة الأسري - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثي يصعد عسكرياً ويعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثي يصعد عسكرياً ويعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

لقاء ودي يجمع قلب الوطن للتنمية المستدامة وكنوز للتراث و التنمية - أخبار كلمتك

لقاء ودي يجمع قلب الوطن للتنمية المستدامة وكنوز للتراث و التنمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - رئيس الوزراء: افتتاح مصنع «جيلي» للسيارات في مصر خلال ساعات - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - رئيس الوزراء: افتتاح مصنع «جيلي» للسيارات في مصر خلال ساعات - أخبار كلمتك

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يلتقى أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين - أخبار كلمتك

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يلتقى أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين - أخبار كلمتك

نقابة القراء لـ"المسلمانى": دع الخريطة كما هى ولا تحرم العالم من قوة مصرالناعمة - أخبار كلمتك

نقابة القراء لـ"المسلمانى": دع الخريطة كما هى ولا تحرم العالم من قوة مصرالناعمة - أخبار كلمتك

بعد توقف 13 عاما، تشغيل قسم الرمد بمستشفي نجع حمادي العام - أخبار كلمتك

بعد توقف 13 عاما، تشغيل قسم الرمد بمستشفي نجع حمادي العام - أخبار كلمتك

تصل لحد الضباب، تحذير من الشبورة المائية خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

تصل لحد الضباب، تحذير من الشبورة المائية خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025 - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025 - أخبار كلمتك

رسميًا، وسام أبو علي يغيب عن مباراة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

رسميًا، وسام أبو علي يغيب عن مباراة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 07:26 - عاجل | مطلوب 72 ألف مدرس.. وظائف المعلمين الجديدة 2025 ورابط التقديم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:26 - عاجل | مطلوب 72 ألف مدرس.. وظائف المعلمين الجديدة 2025 ورابط التقديم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:26 - عاجل | مطلوب 72 ألف مدرس.. وظائف المعلمين الجديدة 2025 ورابط التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:26 مساءً - وظائف المعلمين 2025.. استمرت محاولات البحث خلال الآونة الأخيرة من قبل الكثير من الأشخاص عن مسابقة تعيين المعلمين 2025 لتعيين 72 ألف معلم، وذلك بعد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم في مسابقة تعيين المعلمين 2025.

وظائف المعلمين 2025

توفر كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص وظائف المعلمين 2025، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

وظائف المعلمين 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن فتح باب التقديم في مسابقة وظائف المعلمين 2025، التي تهدف إلى تعيين 72 ألف معلم ومعلمة في مختلف المدارس الحكومية بمراحل التعليم الأساسي والثانوي، وتأتي هذه المسابقة ضمن خطة الوزارة لسد العجز في عدد المعلمين.

مسابقة معلمين

موعد التقديم في وظائف تعيين المعلمين 2025

أعلنت الوزارة أن باب التقديم مفتوح بدءًا من منتصف يناير 2025، ويستمر حتى منتصف فبراير 2025 وعلى المتقدمين الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم التأخر في تقديم الطلبات.

مسابقة معلمين

رابط التسجيل في وظائف تعيين المعلمين 2025 في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن التقديم على وظائف المعلمين 2025 من خلال بوابة الوظائف الحكومية المصرية وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن استقبال طلبات التوظيف الحكومية، وللتقديم في المسابقة، يجب على المتقدمين الدخول إلى الرابط الرسمي من هنــــــــــا.

مسابقة المعلمين 2025

طريقة التقديم في مسابقة التعليم 2025

1- الدخول على بوابة الوظائف الحكومية من هنـــــــــــا.

2- الضغط على أيقونة الوظائف.

3- الدخول على وظائف التربية والتعليم والتعليم الفني.

4- اختار المحافظة التابع لها.

5- تظهر الشروط والمؤهلات المطلوبة.

6- الضغط على تقديم طلب.

7-تسجيل البيانات المطلوبة، والتأكد من صحتها.

8- الضغط على حفظ البيانات، والتقديم.

مسابقة المعلمين 2025

شروط التقديم في مسابقة الـ72 ألف معلم

حددت وزارة التربية والتعليم عدة شروط للتقديم في مسابقة تعيين المعلمين ضمن الـ72 ألف معلم، وتشمل الشروط ما يلي:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2. الحصول على مؤهل تربوي مناسب للتخصص المطلوب أو مؤهل جامعي مع شهادة تربوية.

3. ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا وقت التقديم.

4. اجتياز الاختبارات التي تحددها الوزارة.

5. تقديم صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) حديثة.

6. اجتياز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

7. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

مسابقة المعلمين 2025

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف المعلمين 2025

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-المؤهل الدراسي وشهادة التربوي (إن وجدت).

-شهادة الميلاد.

-صحيفة الحالة الجنائية.

-صورة شخصية حديثة.

-شهادة الموقف من التجنيد للذكور.

اقرأ أيضاً
مسابقة وظائف المعلمين بالأزهر الشريف.. الشروط والأوراق المطلوبة

آخر فرصة للتقديم في وظائف المعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

محافظ الجيزة يعتمد ترقية ١٦٣ معلماً وأخصائيًا من شاغلى وظائف المعلمين

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

العراق يطلب استضافة كأس السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق