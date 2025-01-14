الرياضة - 07:26 - عاجل | مطلوب 72 ألف مدرس.. وظائف المعلمين الجديدة 2025 ورابط التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:26 مساءً - وظائف المعلمين 2025.. استمرت محاولات البحث خلال الآونة الأخيرة من قبل الكثير من الأشخاص عن مسابقة تعيين المعلمين 2025 لتعيين 72 ألف معلم، وذلك بعد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم في مسابقة تعيين المعلمين 2025.

وظائف المعلمين 2025

توفر كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص وظائف المعلمين 2025، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

وظائف المعلمين 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن فتح باب التقديم في مسابقة وظائف المعلمين 2025، التي تهدف إلى تعيين 72 ألف معلم ومعلمة في مختلف المدارس الحكومية بمراحل التعليم الأساسي والثانوي، وتأتي هذه المسابقة ضمن خطة الوزارة لسد العجز في عدد المعلمين.

موعد التقديم في وظائف تعيين المعلمين 2025

أعلنت الوزارة أن باب التقديم مفتوح بدءًا من منتصف يناير 2025، ويستمر حتى منتصف فبراير 2025 وعلى المتقدمين الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم التأخر في تقديم الطلبات.

رابط التسجيل في وظائف تعيين المعلمين 2025 في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن التقديم على وظائف المعلمين 2025 من خلال بوابة الوظائف الحكومية المصرية وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن استقبال طلبات التوظيف الحكومية، وللتقديم في المسابقة، يجب على المتقدمين الدخول إلى الرابط الرسمي من هنــــــــــا.

طريقة التقديم في مسابقة التعليم 2025

1- الدخول على بوابة الوظائف الحكومية من هنـــــــــــا.

2- الضغط على أيقونة الوظائف.

3- الدخول على وظائف التربية والتعليم والتعليم الفني.

4- اختار المحافظة التابع لها.

5- تظهر الشروط والمؤهلات المطلوبة.

6- الضغط على تقديم طلب.

7-تسجيل البيانات المطلوبة، والتأكد من صحتها.

8- الضغط على حفظ البيانات، والتقديم.

شروط التقديم في مسابقة الـ72 ألف معلم

حددت وزارة التربية والتعليم عدة شروط للتقديم في مسابقة تعيين المعلمين ضمن الـ72 ألف معلم، وتشمل الشروط ما يلي:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2. الحصول على مؤهل تربوي مناسب للتخصص المطلوب أو مؤهل جامعي مع شهادة تربوية.

3. ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا وقت التقديم.

4. اجتياز الاختبارات التي تحددها الوزارة.

5. تقديم صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) حديثة.

6. اجتياز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

7. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف المعلمين 2025

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-المؤهل الدراسي وشهادة التربوي (إن وجدت).

-شهادة الميلاد.

-صحيفة الحالة الجنائية.

-صورة شخصية حديثة.

-شهادة الموقف من التجنيد للذكور.