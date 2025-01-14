الطفولة والأمومة يتدخل في واقعة تعذيب طفلة عاما على يد زوجة والدها - أخبار كلمتك

الطفولة والأمومة يتدخل في واقعة تعذيب طفلة عاما على يد زوجة والدها - أخبار كلمتك

السيسي وبايدن يؤكدان أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة - أخبار كلمتك

السيسي وبايدن يؤكدان أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة - أخبار كلمتك

السيسي يعرب لبايدن عن خالص تمنياته له بالتوفيق في مسيرته القادمة - أخبار كلمتك

السيسي يعرب لبايدن عن خالص تمنياته له بالتوفيق في مسيرته القادمة - أخبار كلمتك

ميلان يعود للانتصارات في الدوري الإيطالي ويفوز على كومو 2-1 (صور) - أخبار كلمتك

ميلان يعود للانتصارات في الدوري الإيطالي ويفوز على كومو 2-1 (صور) - أخبار كلمتك

محمد عبدالمنعم أساسيا بتشكيل نيس في مواجهة باستيا بكأس فرنسا - أخبار كلمتك

محمد عبدالمنعم أساسيا بتشكيل نيس في مواجهة باستيا بكأس فرنسا - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة: منتخب الشباب يشارك في أمم إفريقيا للمحليين رغم تأجيلها - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة: منتخب الشباب يشارك في أمم إفريقيا للمحليين رغم تأجيلها - أخبار كلمتك

محمد رمضان يكشف سبب تنظيم مسابقات للجمهور - أخبار كلمتك

محمد رمضان يكشف سبب تنظيم مسابقات للجمهور - أخبار كلمتك

صحفي بارز:بيان مظاهرة عدن معد مسبقا وهو استخفاف بعقول الناس - أخبار كلمتك

صحفي بارز:بيان مظاهرة عدن معد مسبقا وهو استخفاف بعقول الناس - أخبار كلمتك

عقد صلح بين الاعلامي العريمي والمعلم الذي تعرض للاعتداء بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

عقد صلح بين الاعلامي العريمي والمعلم الذي تعرض للاعتداء بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

مدير مكافحة المخدرات في الحزام الامني ينفي مزاعم انتهاك خصوصيات مرتادي السواحل بالعاصمة عدن  - أخبار كلمتك

مدير مكافحة المخدرات في الحزام الامني ينفي مزاعم انتهاك خصوصيات مرتادي السواحل بالعاصمة عدن  - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة في الأسواق اليوم الثلاثاء 14/1/2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة في الأسواق اليوم الثلاثاء 14/1/2025 - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة في الأسواق اليوم الثلاثاء 14/1/2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 08:25 مساءً - ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق، سجل سعر كيلو السمن البلدي والزبدة البقري ارتفاعًا في الأسواق، بالتزامن مع زيادة طلبات الشراء خلال الفترة الحالية، إذ يعد هذا التوقيت من كل عام وهو الأنسب لشراء السمنة البلدي وتخزينها للاستخدام على مدار العام.

<span style=
أسعار السمن البلدي في الأسواق، كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار السمن البلدي والزبدة في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لهما، وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فضلًا عن سعر السمنة والزبدة في السلاسل الغذائية؛ في السطور الآتية:

 

<span style=
اسعار السمنه البلدي والصناعي في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار الزبدة البقري مزارع في الأسواق بنحو 17.5 جنيه

ارتفعت أسعار الزبدة البقري مزارع في الأسواق بنحو 17.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر الزبدة البقري مزارع نحو 172.9 جنيه للكيلو، وتتراوح أسعار الزبدة البقري مزارع ما بين 75 جنيهًا إلى 220 جنيهًا للكيلو.

<span style=
اسعار السمنه البلدي والصناعي في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار السمن البلدي في الأسواق بنحو جنيهين

ارتفعت أسعار السمن البلدي في الأسواق بنحو جنيهين مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر السمن البلدي نحو 324.9 جنيه للكيلو، وتتراوح أسعار السمن البلدي ما بين 170 جنيهًا إلى 450 جنيهًا للكيلو.

<span style=
اسعار السمنة البلدي والزبدة في المحال التجارية 

أسعار السمنة البلدي والزبدة في المحال التجارية 

وعن أسعار السمنة البلدي والزبدة الطبيعي والصناعي في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فجاءت كالآتي: 

  • بلغ سعر سمن بقري فيرن نقي وزن 700 جرام نحو 400 جنيه.
  • بلغ سعر كيلو زبدة فيرن نحو 154 جنيهًا.
  • بلغ سعر سمن بقري نقي فيرن وزن 1800 جرام نحو 1017 جنيهًا.
  • بلغ سعر سمن طبيعي شيراتون وزن 1500 جرام نحو 800 جنيه.
  • بلغ سعر زبدة لورباك وزن 200 جرام نحو 225 جنيها.
<span style=
سعر السمنة البلدي والزبدة في المحال التجارية 
  • بلغ سعر سمن طبيعي شيراتون وزن 800 جرام نحو 425 جنيهًا.
  • بلغ سعر زبدة المراعي وزن 200 جرام نحو 195 جنيهًا.
  • بلغ سعر زبدة المراعي وزن 400 جرام نحو 370 جنيهًا.
  • بلغ سعر زبدة فيرن وزن 500 جرام نحو 80 جنيهًا.
<span style=
أسعار السمنة البلدي والزبدة في المحال التجارية 

سعر السمنة البلدي والزبدة في المحال التجارية 

  1. بلغ سعر زبدة صني وزن كيلو نحو 108 جنيهات.
  2. بلغ سعر كيلو زبدة خليط وان كاو نحو 88 جنيهًا.
  3. بلغ سعر زبدة خليط وزن كيلو نحو 144 جنيهًا.
  4. بلغ سعر سمن جاموسي وادي المراعي وزن 900 جرام نحو 385 جنيهًا.
  5. بلغ سعر سمن بقري وادي المراعي وزن 900 جرام نحو 358 جنيهًا.
<span style=
اسعار السمنة البلدي والزبدة في المحال التجارية 
  1. بلغ سعر سمن جاموسي الكرم وزن 450 جراما نحو 239 جنيهًا.
  2. بلغ سعر سمن جاموسي الكرم وزن 850 جرامًا نحو 425 جنيهًا.
  3. بلغ سعر زبدة لورباك وزن 100 جرام نحو 115 جنيهًا.
  4. بلغ سعر سمنة بقري نقي أرياف وزن 600 جرام نحو 200 جنيه.
  5. بلغ سعر سمنة جاموسي أرياف وزن 600 جرام نحو 200 جنيه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

التصديري للحاصلات الزراعية ينظم دورة تدريبية عن أساسيات التصدير - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق