الرياضة - 08:11 - «قطعوا جسدها بلا رحمة».. تجديد حبس المتهمين بقتل الطفلة مكة بمنشأة القناطر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:11 مساءً - قررت جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة الجزئية، تجديد حبس سيدة وابنها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بواقعة قتل الطفلة «مكة» والتخلص من جثتها في كرتونة عقب تقطيع جسدها لإشلاء في قرية وردان بمنشأة القناطر.

تلقى المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث منشأة القناطر بالجيزة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة ملقاة بمنطقة المعهد الديني بقرية وردان.

وعلى الفور، وجه اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتوجيه رجال الأمن إلى مكان البلاغ، و بالفحص، تبين العثور على جثة الطفلة «مكة» 5 سنوات مقتولة وملقاة في كرتونة داخل شقة.

تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أفادت أن الطفلة كانت متغيبة عن منزلها بقرية اتريس، وعقب العثور عليها بعد ساعات تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العام، و أن وراء ارتكاب الجريمة سيدة ـ جارتهم ـ كانت تقيم بشقة ملك والد الطفلة الضحية، انتقامًا منه بعد أن طردها من الشقة، وشاركتها في الجريمة نجلتها وسائق توك توك ساعدهم في التخلص من جثة الضحية.

تم اتخاذ الإجراءات وتولت النيابة التحقيقات.