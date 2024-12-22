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الرياضة - 06:47 - مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر في كأس الخليج «خليجي 26 اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:47 - مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر في كأس الخليج «خليجي 26 اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:47 - مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر في كأس الخليج «خليجي 26 اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:47 مساءً - بث مباشر مباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج «خليجي 26 اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، حيث يترقب عشاق الكرة العربية المواجهة المرتقبة والقوية بين السعودية والبحرين في بطولة خليجي 26، على ملعب جابر الأحمد الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات.

مشاهدة مباراة السعودية والبحرين في خليجي 26 بث مباشر

يخوض الأخضر السعودي اختبارا قويا في بداية مشواره ببطولة كأس الخليج العربي في نسختها رقم 26، والمقامة في الكويت حتى الثالث من يناير المقبل.

ويحتضن ملعب جابر الأحمد الدولي، قمة السعودية والبحرين في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لبطولة خليجي 26، والتي من المنتظر أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

ويستهل المنتخب البحريني بقيادة مدربه الكرواتي دراجان تالاييتش، مشواره في بطولة كأس الخليج العربي الـ26 غدًا الأحد، بمواجهة نظيره السعودي على استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن البطولة التي تستضيفها الكويت حتى 3 يناير المقبل.

بث مباشر مباراة السعودية والبحرين في خليجي 26

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر لـ مباراة السعودية ضد البحرين في كأس الخليج «خليجي 26، خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الأحد والتي تأتي ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، حيث ستقام المباراة، اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت القاهرة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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