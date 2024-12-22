الرياضة - 05:51 - مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم الأحد الموافق 22 من ديسمبر 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي بث مباشر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة والكرة الإنجليزية صوب أرضية ستاد «توتنهام هوتسبر»، الذي يحتضن صدام توتنهام ضد ليفربول، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم «بريميرليج» هذا الموسم.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ضيفًا ثقيلاً على توتنهام، وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 36 نقطة من 15 مباراة خاضها «الريدز» في البريميرليج حتى الآن، بواقع 11 انتصارًا و3 تعادلات، وهزيمة وحيدة لكتيبة آرني سلوت.

بينما يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام، مباراة ليفربول، وهو في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 23 نقطة من 16 مباراة خاضها في البريميرليج حتى الآن، بواقع 7 انتصارات ومثلها من الهزائم وتعادل في مباراتين.

بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وحددت رابطة «البريميرليج»، مساء اليوم الأحد، الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، عند تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.