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معهد الفلك: غرة رجب الأربعاء الأول من يناير.. وعدته 30 يوما - أخبار كلمتك

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معهد الفلك: غرة رجب الأربعاء الأول من يناير.. وعدته 30 يوما - أخبار كلمتك

معهد الفلك: غرة رجب الأربعاء الأول من يناير.. وعدته 30 يوما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:27 مساءً - أعلن الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر رجب للعام الهجري الحالي 1446 ستكون فلكيا يوم الأربعاء الأول من يناير المقبل، وعدته 30 يوما.

وقال رابح، في بيان أصدره اليوم، إن هلال شهر رجـب سيولد مباشرة في تمام الدقيقة 28 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثـــاءالموافق 31 ديسمبر الحالي (يوم الرؤية).

وأضاف أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 28 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين(23- 29 دقيقة).

وأوضح أن الهلال الجديد في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين(16- 41 دقيقة).

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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