نجم توتنهام معلقا على سداسية ليفربول: لهذا السبب يتصدرون الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:11 مساءً - علق الكوري الجنوبي، هيونج مين سون، لاعب توتنهام، على خسارة فريقه بنتيجة 3 / 6 أمام ليفربول، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هيونج مين سون في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: “نشعر بخيبة أمل كبيرة من النتيجة، تلقينا ستة أهداف وهذا شيء مؤلم للغاية، ليس لدي ما أقوله، لكننا نعلم مدى قوة فريق ليفربول، لقد استحقوا الفوز”.

وأضاف الدولي الكوري الجنوبي: "الآن هم يتصدرون الدوري الإنجليزي، وعندما ترى جودة اللاعبين والانضباط الذي لديهم، تعلم لماذا هم يتصدرون البطولة الآن".

واختتم: "لقد ارتكبنا العديد من الأخطاء الدفاعية، ولا يمكن أن يحدث ذلك أمام فريق بقوة ليفربول. لذلك تمت معاقبتنا".

سلوت يكشف أكثر ما يميز محمد صلاح

فيما أشاد الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، بتألق محمد صلاح نجم الريدز ومنتخب مصر، بعد قيادته فريقه لفوز كبير على توتنهام 6 / 3، في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة تألق محمد صلاح، حيث سجل هدفين وصنع مثليهما، ليقود ليفربول لفوز كبيرة على توتنهام 6 / 3، ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "تتكون لديك فكرة قبل أن تبدأ العمل مع اللاعبين، لكن أفضل طريقة للحكم عليهم - أو تجربتهم - هي عندما تبدأ العمل معهم، أعتقد أن محمد صلاح أظهر ما أظهره لسنوات عديدة في ليفربول، فهو قادر على تسجيل الأهداف، ويتعين على الفريق فقط أن يوفر له ما يكفي من الإمكانات لكي يصل إلى المواقع التي وصلها اليوم في الملعب عدة مرات، ثم يصبح قادرًا على تسجيل الأهداف أو تقديم التمريرات الحاسمة".

وعن أكثر ما يميز النجم المصري محمد صلاح، قال سلوت: "بغض النظر عن كونه لاعب كرة قدم جيد جدًا، أعتقد أنه شخص مُحبب للغاية للعمل معه أيضًا، هو دائمًا موجود من أجل مساعدة زملائه في الفريق، أنا منبهر بأنه دائمًا متواضع، لذا أعتقد أنه سيعمل غدًا - أو حتى الآن - على التعافي، إنه يفهم ما يتطلبه الأمر ليكون على هذا المستوى كل ثلاثة أيام وهو يعمل بجد حقًا من أجل ذلك".

واختتم: "لذلك، ربما كان الأمر الذي أعجبني أكثر هو أن لاعبًا من الطراز الأول مثله يفهم مدى الجهد الذي يتعين عليه بذله من أجل الجودة التي يظهرها".

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