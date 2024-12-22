ثلاثة مرشحين لخلافة ميكالي حال إقالته من تدريب منتخب 2005 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:41 مساءً - منتخب الشباب، ينتظر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة استلام رد البرازيلي روجيرو ميكالي بالموافقة على تخفيض قيمة راتبه الشهري كمدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، من أجل حسم مصيره بالبقاء في منصبه أو إقالته ودفع الشرط الجزائي المدرج في عقده.

موعد انتهاء مهلة ميكالي للرد

وأمهل مجلس إدارة اتحاد الكرة الخواجة ميكالي حتى مساء بعد غد الثلاثاء، للرد على مطلب المجلس بتخفيض راتبه الشهري، قبل انعقاد اجتماع المجلس ظهر الأربعاء، والذي يشهد حسم مصير الخواجة بالبقاء في منصبه أو الرحيل بعد منحه قيمة الشرط الجزائي في عقد البالقة 255 ألف دولار تمثل راتب ثلاثة أشهر.

محمد شوقي، كلمتك

أسماء مرشحة لخلافة ميكالي

وعلمت كلمتك أن مجلس إدارة اتحاد الكرة حصر الأسماء المرشحة لخلافة ميكالي في منصب المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 في ثلاثة أسماء أبرزهم؛ وائل رياض المدير الفني السابق للفريق والذي أمضى عاما كاملا مديرا فنيا لمنتخب الشباب قبل التعاقد مع ميكالي

كما دخل محمد شوقي نجم الأهلي السابق بقوة ضمن حسابات مجلس هاني أبو ريدة؛ لتولي منصب المدير الفني لمنتخب الشباب حال رحيل ميكالي.

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مواليد 2007، كلمتك

ومن بين الأسماء المرشحة لتولي تدريب منتخب الشباب مواليد 2005 أيضا، أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مواليد 2007، على أن يتولى وائل رياض وقتها قيادة منتخب 2007 بدلا من أسامة نبيه

ويعد عادل مصطفى من بين الأسماء المرشحة للعمل ضمن الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية في مرحلتي الشباب والناشئين.

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