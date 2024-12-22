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الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال رأس السنة (فيديو) - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال رأس السنة (فيديو) - أخبار كلمتك

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الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال رأس السنة (فيديو) - أخبار كلمتك

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الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال رأس السنة (فيديو) - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال رأس السنة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:06 مساءً - حالة الطقس، قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ان الأجواء الشتوية مستمرة خلال الأسابيع المقبلة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

أقل درجة حرارة 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أقل درجات الحرارة تُسجل عادة في أواخر ديسمبر وحتى فبراير.

تحذير الأرصاد الجوية

وحذر “القياتي” من الشبورة المائية الكثيفة خلال الأيام المقبلة خاصة على الطرق الزراعية والسريعة، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خصوصًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، مثل طريق مصر إسكندرية الزراعي والصحراوي، وطرق الصعيد السريعة.

كما حذر، من ارتفاع أمواج البحر المتوسط على السواحل الغربية، حيث تصل ارتفاعات الأمواج إلى 3 أمتار، ما يؤثر على حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة.

وفيما يتعلق بالأمطار، أشار إلي أنها ستكون خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الساحل الشمالي والوجه البحري.

نصيحة الأرصاد الجوية للمواطنين

ونصح القياتي، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل، وضرورة تناول المشروبات الساخنة لتعزيز مناعتهم ضد أمراض الشتاء، كما يجب عدم الانخداع بالأجواء المشمسة خلال النهار، حيث أن البرودة الحقيقية تظهر ليلًا.

 

حالة الطقس يوم رأس السنة

واختتم القياتي، أن أجواء الطقس في يوم رأس السنه ستكون شبيهة بالطقس الحالي، مع درجات حرارة تتراوح بين 17 و18 درجة مئوية نهارًا في القاهرة، وتنخفض إلى 10 درجات ليلًا، فيما تسجل محافظات شمال الصعيد أقل من 5 درجات مئوية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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