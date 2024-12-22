إصلاح عطل ماسورة مياه ناتج عن هبوط أرضي بشارع علي سلامة بأبو النمرس (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:06 مساءً - أكدت محافظة الجيزة أنه تم الانتهاء من إصلاح عطل مفاجئ بماسورة المياه بشارع على سلامة الرئيسي بقرية المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس.

حدوث هبوط أرضي أدى إلى كسر الماسورة

وأوضحت محافظة الجيزة أن العطل قد نتج عن حدوث هبوط أرضي أدى إلى كسر الماسورة، مما تسبب في انقطاع المياه عن المنطقة وتعطيل الحياة اليومية للمواطنين.

وعلى الفور، وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتوجيه معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة للعمل على إصلاح العطل في أسرع وقت ممكن، وقد نجحت الفرق الفنية في إتمام أعمال الإصلاح بنجاح، لتعود المياه إلى منازل المواطنين مجددًا.

وأكد محافظ الجيزة اهتمامه الكبير بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في سبيل حل أي مشكلات تواجههم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.