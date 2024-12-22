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إصلاح عطل ماسورة مياه ناتج عن هبوط أرضي بشارع علي سلامة بأبو النمرس (صور) - أخبار كلمتك

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إصلاح عطل ماسورة مياه ناتج عن هبوط أرضي بشارع علي سلامة بأبو النمرس (صور) - أخبار كلمتك

إصلاح عطل ماسورة مياه ناتج عن هبوط أرضي بشارع علي سلامة بأبو النمرس (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:06 مساءً - أكدت محافظة الجيزة أنه تم الانتهاء من إصلاح عطل مفاجئ بماسورة المياه بشارع على سلامة الرئيسي بقرية المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس.

حدوث هبوط أرضي أدى إلى كسر الماسورة

وأوضحت محافظة الجيزة أن العطل قد نتج عن حدوث هبوط أرضي أدى إلى كسر الماسورة، مما تسبب في انقطاع المياه عن المنطقة وتعطيل الحياة اليومية للمواطنين.

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وعلى الفور، وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتوجيه معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة للعمل على إصلاح العطل في أسرع وقت ممكن، وقد نجحت الفرق الفنية في إتمام أعمال الإصلاح بنجاح، لتعود المياه إلى منازل المواطنين مجددًا.

وأكد محافظ الجيزة اهتمامه الكبير بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في سبيل حل أي مشكلات تواجههم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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