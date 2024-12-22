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الرياضة - 05:51 - حصاد 2024.. بطولات الأهلي والزمالك في عام الهيمنة القارية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:51 - حصاد 2024.. بطولات الأهلي والزمالك في عام الهيمنة القارية - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - حصاد 2024.. بطولات الأهلي والزمالك في عام الهيمنة القارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - شهد عام 2024 العديد من البطولات و الانجازات لقطبي الكرة المصرية على الصعيدين المحلي والقاري بعد تحقيق الأهلي العديد من البطولات أهمها بطولة دوري أبطال إفريقيا وكما شهد عودة الزمالك للبطولات بعد غيابه عن البطولات في العام الماضي.

بطولات الأهلي في عام 2024

تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يهيمن على البطولات

واصل الأهلي هيمنته لكرة القدم الإفريقية عندما احتفظ في عام 2024 بلقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني تواليا، محققا اللقب للمرة 12 في تاريخه، بعد الفوز على الترجي التونسي في النهائي بنتيجة (1-0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كما واصل الأهلي هيمنته على البطولات المحلية بعد تحقيقه لقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك في النهائي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

كما تمكن الأهلي من تحقيق لقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي وللمرة الـ44 في تاريخه بعد منافسة شرسة مع فريق بيراميدز امتدت حتى الأسابيع الأخيرة.

وتوج الأهلي بثالث ألقابه المحلية بالفوز بكأس السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات، بعد التغلب على نادي الزمالك بركلات الترجيح ليحقق لقبه الـ15 في البطولة وللمرة الثانية على التوالي.

وأختتم الأهلي عام 2024 بالتتويج ببطولة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي بعد الفوز على نظيره العين الإماراتي بثلاثية نظيفة.

الأهلي والعين

بطولات الزمالك في عام 2024

الزمالك بطل الكونفدرالية

تمكن نادي الزمالك من تحقيق لقب الكونفدرالية بعد التفوق على نهضة بركان المغربي، بعد الخسارة أمامه ذهابا 1-2 في المغرب، قبل أن يفوز إيابا 1-0، مستفيداً من قاعدة الهدف خارج الأرض، ليعود نادي الزمالك للبطولات الإفريقية وتحقيق لقبه الثاني في البطولة بعد التتويج بلقب الكونفدرالية عام 2019.

كما تمكن الزمالك من تحقيق لقب كأس السوبر الإفريقي بعد التغلب على الأهلي بركلات الترجيح في اللقاء الذي أقيم بينهما في العاصمة القطرية الدوحة، ليحقق الزمالك لقبه الـ5 في البطولة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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