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أبطال فيلم آخر الخط يحتفلون بالعرض الخاص غدا - أخبار كلمتك

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أبطال فيلم آخر الخط يحتفلون بالعرض الخاص غدا - أخبار كلمتك

أبطال فيلم آخر الخط يحتفلون بالعرض الخاص غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:26 مساءً - يحتفل أبطال فيلم “آخر الخط” بالعرض الخاص للعمل، غدًا الإثنين بأحد دور العرض بمدينة الشيخ زايد، حيث يحضر العرض أبطال الفيلم وعلى رأسهم الفنانة بشرى وبسمة ومحمد القس، وعدد من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية.

قصة وأحداث فيلم آخر الخط

وتدور أحداث فيلم آخر الخط، حول سبعة شخصيات متنوعة تمثل الخطايا السبع، وتجد نفسها في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده الشيطان، ما يخلق مزيجًا متنوعًا ومشوقًا بين الواقعية والرمزية، وهي التجربة الأولى للفنان محمد السعدني في مجال الإخراج.

أبطال فيلم آخر الخط

ويشارك في بطولة فيلم آخر الخط، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، عدد كبير من الفنانين من بينهم بشرى، بسمة، محمد علي رزق، محمد القس، وئام مجدي، وهو من إخراج وتأليف محمد السعدني، وجرى طرح البوستر التشويقي للفيلم خلال الأيام الماضية، وسيطر عليه التشويق والغموض.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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