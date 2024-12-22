هل يحصل ميكالي على قيمة عقده كاملا حال إقالته؟ اتحاد الكرة يرد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:11 مساءً - اتحاد الكرة، أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة المصري، أن المفاوضات مازالت جارية مع وكيل البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، من أجل تخفيض راتبه الشهري البالغ 85 ألف دولار، خاصة أن خزينة اتحاد الكرة تعاني نقصا حادا في السيولة الدولارية تأثرا بما يعانيه الاقتصاد المصري من نفس الأزمة في نقص موارد العملة الصعبة.

ميكالي يحصل على الشرط الجزائي فقط

أضاف المصدر لـ كلمتك، أنه في حال رفض ميكالي تخفيض راتبه الشهري، فإن مجلس الجبلاية سيقوم بفسخ تعاقده من جانب واحد، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة وقتها سيكون ملزما فقط بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ قيمته 255 ألف دولار، تمثل راتب ثلاثة أشهر للخواجة.

ونفى المصدر ما يتردد عن أحقية الخواجة ميكالي في الحصول على قيمة عقده كاملا (4 سنوات مدة العقد) حال فسخ التعاقد معه من جانب واحد.

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الشرط الجزائي لميكالي “جاهز”

وأكمل المصدر، مجلس هاني أبو ريدة ليس لديه أي مشكلة في سداد قيمة الشرط الجزائي للبرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب 2005، حال قرر الأخير فسخ تعاقده ورفض طلب مجلس الجبلاية بتخفيض راتبه الشهري.

تأجيل إجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة تأجيل اجتماعه الذي كان مقررا له اليوم الأحد، ليقام يوم الأربعاء المقبل، والذي سيشهد حسم مصير البرازيلي ميكالي بالبقاء أو الرحيل.

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