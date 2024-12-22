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مشاهير العرب - نادية الجندي تكشف عن آخر التطورات الصحية لـ بشير الديك - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نادية الجندي تكشف عن آخر التطورات الصحية لـ بشير الديك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نادية الجندي تكشف عن آخر التطورات الصحية لـ بشير الديك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:07 مساءً - كشفت الفنانة نادية الجندي عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ للسيناريست بشير الديك، مشيرة إلى ضرورة تدخل الدولة لنقله لمستشفى جيدة ومكان يليق به، نظرا لتدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية مما أدى إلى نقله للعناية المركزة.

وقالت الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، مقدمه برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن السيناريست بشير الديك فنان مميز ويحتاج لتدخل الدولة ونقله لمستشفى جيدة ومكان يليق به، مؤكدة أنه لا بد من تدخل الدولة إنسانيًا وفنيًا لنقله إلى مستشفى مميزة.

بشير الديك

وأشارت نادية الجندي، إلى أن بشير الديكي عاني من إهمال بالمستشفى الذي يتعالج به، ولا بد أن يحصل على العناية الجيدة وذلك وفق تصريحات ابنته، معقبة: «لا بد من نقله للمستشفى ليكون هناك اهتمام أكثر من ذلك، ولا بد من وجود لجنة لتقصي الحقائق»، مناشدة وزير الصحة للتدخل بنفسه لإغاثة السيناريست بشير الديك.

تطورات الحالة الصحية لـ بشير الديك

قرر الأطباء المعالجون للكاتب والسيناريست الكبير بشير الديك، منع الزيارة عنه أثناء خضوعه للعلاج، وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية وفقد الوعي بشكل كامل نتيجة لتفاقم مشاكل الكلى التى يعانى منها، على التنفس باستخدام الأجهزة في الوقت الحالي، مع متابعة دائمة لحالة الصحية.

وفي وقت سابق، كشفت ابنة بشير الديك، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدها، قائلة: «للأسف بابا دخل تاني الرعاية في المستشفى.. والمرة دي الموضوع بقى مختلف خالص.. للأسف حالته بعد ما كانت بتتحسن شوية بقت ترجع تسوء تاني.. المشكلة في الإهمال وعدم الاهتمام بالمرضى.. روحنا امبارح وقت الزيارة لاقينا بابا زاد عدم وعيه وذراعه وارم جداً وبيؤلمه وما حدش كان واخد باله والمفروض إنه في الرعاية المركزة».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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