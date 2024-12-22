أشرف صبحي يلتقي مسئولي اتحاد الشرطة الرياضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع اللواء علي سمير مدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي والوفد المرافق له؛ لمناقشة تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد، في إطار دعم الرياضة المصرية وتوسيع قاعدة الممارسين للأنشطة الرياضية.

تناول اللقاء، مناقشة التعاون في النشاط الرياضي، ودعم حاضنات في ألعاب المصارعة والجودو والتايكوندو ورفع الأثقال وألعاب أخري، دراسة خطة عمل تنفيذية، دعم الرياضيين بالاتحاد، تماشيًا مع مستهدفات 2028 و2032.

أشرف صبحي يلتقي مسئولي إتحاد الشرطة الرياضي

كما تطرق الحديث إلي مناقشة المبادرات والبرامج المشتركة التي تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرياضة المصرية، بالإضافة إلي الدعم اللوجستي من الوزارة إلى اتحاد الشرطة الرياضي.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على دعم كافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالاتحاد في إطار تعزيز أواصر الشراكة، والتعاون في كافة المجالات الرياضية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بجهود الاتحاد في نشر الوعي الرياضي والمساهمة في خلق بيئة رياضية آمنة ومتكاملة.

وزير الشباب والرياضة يدعم المخترع الصغير صاحب ابتكار نظارة ذكية للمكفوفين

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطونيوس ماجد المخترع الصغير صاحب ابتكار النظارة الذكية للمكفوفين، وذلك في إطار اهتمام وزارة بدعم المواهب الشابة وتشجيع الابتكار.

أشار وزير الشباب والرياضة إلي أن المخترع الصغير هو نموذج مشرف للشباب المصري المبدع، وابتكاره للنظارة الذكية وابتكارات أخري، يعد إنجازًا يثبت قدرات شبابنا على إيجاد حلول تكنولوجية للتحديات اليومية.

وزير الشباب والرياضة يدعم المخترع الصغير صاحب ابتكار نظارة ذكية للمكفوفين

وقال صبحي: "نلتزم بتوفير كل الدعم اللازم له ولغيره من المبدعين من خلال برامجنا وأنشطتنا، لإبراز مواهبهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية تخدم الوطن".

وزير الشباب والرياضة يدعم المخترع الصغير صاحب ابتكار نظارة ذكية للمكفوفين

وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون الثنائي مع سفير كوريا الجنوبية

فيما بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الشباب والرياضة، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ركز اللقاء بشكل عام علي تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، خصوصًا في القطاعات التي تخدم الشباب وتساهم في التنمية المستدامة.

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